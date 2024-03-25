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الحلّ للتغلب على مرض السرطان "قد يهبط من الفضاء"... إليكم التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2024-03-25 | 09:57
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الحلّ للتغلب على مرض السرطان &quot;قد يهبط من الفضاء&quot;... إليكم التفاصيل!
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الحلّ للتغلب على مرض السرطان "قد يهبط من الفضاء"... إليكم التفاصيل!

أعلنت وكالة "ناسا" أن الحل للتغلب على السرطان قد يهبط من الفضاء، إذ أن انعدام الجاذبية فيه يجعل الخلايا تشيخ بسرعة أكبر، ما أتاح "تقدماً كبيراً جداً"، وذلك ضمن جهودها للإفادة من هذه المعطيات في إيجاد علاج للمرض الخبيث.
 
ويصف رائد الفضاء فرانك روبيو الفضاء بأنه "مكان فريد لإجراء البحوث"، إذ مكث فترة في محطة الفضاء الدولية على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر فوق الأرض ضمن مهمة بحثية تتعلق بالسرطان.
 
ووفق وكالة فرانس برس، يوضح رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نيلسون أن الأمر لا يقتصر على أن الخلايا تشيخ بسرعة أكبر مما يتيح تسريع الأبحاث، لكن بنيتها تكون أيضاً أكثر "نقاوة".
 
ويشرح أنها "لا تتجمع معاً كما هي الحال على الأرض، بسبب الجاذبية. في الفضاء، هي معلّقة"، وترتفع بفضل الجاذبية الصغرى، ما يسمح بتحليل أفضل لبنيتها الجزيئية.
 
واستهوت هذه المعطيات شركة "ميرك" العملاقة للصناعات الدوائية، فقررت إجراء بحث في محطة الفضاء الدولية يتعلق بدواء بيمبروليزوماب Pembrolizumab المضاد للسرطان والذي يتلقاه المرضى اليوم بواسطة الحقن في الوريد.
 
ومن الصعوبة بمكان تحويل المكوّن الرئيسي لهذا الدواء إلى سائل، ويكمن الحل الوحيد في إعطائه الشكل البلوري، وهي عملية شائعة لتصنيع الأدوية.
 
وفي عام 2017، أجرت شركة "ميرك" تجربة في الفضاء لمعرفة ما إذا كانت البلورات تتشكل فيه بشكل أفضل مما تفعل على الأرض.
 
ويستعين بيل نيلسون بصورتين للتحدث عن النتائج. في أولاهما، تبدو بقعة شفافة وغير واضحة. وفي الثانية يظهر عدد كبير من النقاط الرمادية والواضحة. ويقول رائد الفضاء السابق "نلاحظ أن البلورات أصغر حجما وأكثر تجانسا في الصورة الثانية، تلك التي التقطت في الفضاء، وهي تتشكل على نحو أفضل".
 
وبفضل هذا التكوّن الأكثر "نقاوة"، يلوح اتجاه إلى "تصنيع دواء يمكن إعطاؤه بواسطة حقنة في عيادة الطبيب بدلا من اللجوء إلى علاج كيميائي من طريق الوريد يستغرق ساعات طويلة في المستشفى".
 
وتوصلت شركة "ميرك" إلى تقنيات لمحاكاة تأثيرات هذه البلورات على الأرض، وتسعى إلى إنتاج دواء يمكن إعطاؤه حقناً وحفظه في درجة حرارة الغرفة.
 
لكن إعادة إنتاجه ليست بالأمر السهل، وقد تستغرق البحوث سنوات قبل جعل البيمبروليزوماب متاحاً بشكل أكبر.
 
وتقول مديرة المعهد الوطني للسرطان التابع للحكومة الأميركية كيمرين راثميل "نحن نستخدم خصائص الفضاء لوضع حدود للسرطان".
 
ورغم أن البحوث العلمية المتعلقة بالسرطان في الفضاء بدأت قبل أكثر من 40 عاما، إلا أنها أصبحت "ثورية" في السنوات الأخيرة، على ما يلاحظ بيل نيلسون.
 
وتؤكد رئيسة القسم الطبي في شركة التكنولوجيا الحيوية "بروميغا" أنيت بوركهاوس، أن هذه البحوث "تساعد الأطباء والمرضى بشكل كبير على اتخاذ القرارات الصحيحة في شأن خيارات العلاج".
 
وكالة فرانس برس - بول نولب

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