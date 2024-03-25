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المسبار الأميركي "أوديسيوس" يدخل في سبات دائم على سطح القمر

علوم وتكنولوجيا
2024-03-25 | 10:16
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المسبار الأميركي &quot;أوديسيوس&quot; يدخل في سبات دائم على سطح القمر
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المسبار الأميركي "أوديسيوس" يدخل في سبات دائم على سطح القمر

المسبار الأميركي "أوديسيوس" يدخل في سبات دائم على سطح القمر

دخل أول مسبار خاص يهبط على سطح القمر، "أوديسيوس"، في مرحلة سبات دائم بعد حوالي شهر من وجوده على هذا الجرم الفضائي، على ما أعلنت شركة "إنتويتيف ماشينز" الأميركية عبر منصة إكس.

وكان المسبار قد دخل مرحلة سبات في نهاية مهمته الرئيسية، بعد 7 أيام على القمر، لكنّ شركة "إنتويتيف ماشينز" اضطُرت لمحاولة الاتصال به مجدداً في نهاية الليلة القمرية، بمجرد عودة الشمس إلى الظهور.

وأوضحت الشركة الناشئة في تكساس أن المسبار لم يعاود عمله في نهاية المطاف، مشيرة إلى أن المركبة تلاشت إلى الأبد، وعلى أي حال، لم يكن من المؤكد على الإطلاق ما إذا كانت بطاريات الجهاز ستصمد أمام البرد القارس في الليلة القمرية.

وفي 22 شباط، أصبح "أوديسيوس" أول مسبار خاص يهبط على سطح القمر، وأول مركبة فضائية أميركية تفعل ذلك منذ نهاية برنامج "أبولو" في عام 1972.

ومع ذلك، وجد المسبار نفسه في وضع مائل على سطح القمر، في منطقة القطب الجنوبي، بعد هبوط حافل بالأحداث بسبب عطل في نظام الملاحة الخاص به، لكنّ بعض ألواحه الشمسية استمرت بالعمل وزودته طاقة.

ووصفت كل من "ناسا" و"إنتويتيف ماشينز" مهمة هذا المسبار على القمر بأنها ناجحة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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