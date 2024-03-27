"تيك توك" في دائرة الاتهامات الأميركية... ما علاقة انتهاك الخصوصية؟

اقتربت لجنة التجارة الفيدراليّة الأميركيّة "FTC" من انهاء تحقيقاتها بشأن الممارسات الأخيرة لتطبيق "تيك توك"، المُتعلّقة بمسألة حماية الخصوصيّة وطريقة تعامله مع بيانات مستخدميه من فئة الأطفال، والّتي قد تؤدي بدورها إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة "ByteDance" المالكة له.

وأفادت صحيفة " نيويورك بوست " الأميركيّة نقلاً عن صحيفة "بوليتيكو" أنّ اللجنة المذكورة بحثت في انتهاكات التطبيق لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت منذ العام 2019، بالإضافة إلى تطرّقها إلى مجموعة من البيانات الصادرة عن الشركة المالكة للتطبيق الّتي قدّمت من خلالها معلومات مضللة للمستخدمين.

والجدير ذكره أن مجلس الشيوخ الأميركي يدرس حالياً مشروع قانون قد يجبر الشركة المالكة للتطبيق على بيعه أو مواجهة حظر تام له في الولايات المتحدة الأميركيّة، وذلك في ظل استمرار مخاوف الكونغرس بشأن احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين بشكل غير قانوني.