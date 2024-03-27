التنمر الإلكتروني يُهدد المراهقين... دراسة دولية تدق ناقوس الخطر!

وجدت دراسة دولية، بحسب ما ورد في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن مراهق واحد من أصل ستة مراهقين تعرّض للتنمر الإلكتروني في السنوات الأربع الماضية.

وكشف التقرير أن عدداً كبيراً من الأطفال أبلغوا في هذه الدراسة الّتي شملت أكثر من 279 ألف شخص من 44 دولة حول العالم، عن تعرّضهم لهذا النوع من التنمر بشكل أكبر بعد انتشار جائحة كورونا.

كما أشار مسح السلوك الصحي لدى الأطفال في سن المدرسة (HBSC) إلى أن نسبة المراهقين الّذين أبلغوا عن تعرّضهم للتنمر الإلكتروني ارتفعت منذ العام 2018، من 12 إلى 15 في المئة للفتيان ومن 13 إلى 16 في المئة للفتيات.

ولفت التقرير نفسه إلى أنّ "هناك حاجة مُلّحة لتوعية الشباب والأسر والمدارس حول أشكال التنمر الإلكتروني وتداعياته على الصحّة الجسدية والنفسية للأفراد".

وأكدّت كبيرة مستشاري السياسات في اتحاد قادة المدارس الأوروبيّة سارة هنافين على أنّه لا يمكن للمدارس وحدها معالجة هذه المشكلة"، مضيفةً: "على الحكومة ضمان تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت بسرعة وتطبيقه بشكل صحيح".