الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
15
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
15
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التنمر الإلكتروني يُهدد المراهقين... دراسة دولية تدق ناقوس الخطر!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-27 | 16:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التنمر الإلكتروني يُهدد المراهقين... دراسة دولية تدق ناقوس الخطر!
وجدت دراسة دولية، بحسب ما ورد في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن مراهق واحد من أصل ستة مراهقين تعرّض للتنمر الإلكتروني في السنوات الأربع الماضية.
وكشف التقرير أن عدداً كبيراً من الأطفال أبلغوا في هذه الدراسة الّتي شملت أكثر من 279 ألف شخص من 44 دولة حول العالم، عن تعرّضهم لهذا النوع من التنمر بشكل أكبر بعد انتشار جائحة كورونا.
كما أشار مسح السلوك الصحي لدى الأطفال في سن المدرسة (HBSC) إلى أن نسبة المراهقين الّذين أبلغوا عن تعرّضهم للتنمر الإلكتروني ارتفعت منذ العام 2018، من 12 إلى 15 في المئة للفتيان ومن 13 إلى 16 في المئة للفتيات.
ولفت التقرير نفسه إلى أنّ "هناك حاجة مُلّحة لتوعية الشباب والأسر والمدارس حول أشكال التنمر الإلكتروني وتداعياته على الصحّة الجسدية والنفسية للأفراد".
وأكدّت كبيرة مستشاري السياسات في اتحاد قادة المدارس الأوروبيّة سارة هنافين على أنّه لا يمكن للمدارس وحدها معالجة هذه المشكلة"، مضيفةً: "على الحكومة ضمان تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت بسرعة وتطبيقه بشكل صحيح".
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
دراسة
منظمة الصحة العالمية
مراهق
تنمر إلكتروني
الإنترنت.
التالي
الجليد هدد مهمته... هل أصبحت الرؤية من التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" متاحة من جديد؟
فلوريدا تقر قانوناً يقيّد وصول القُصّر إلى شبكات التواصل الاجتماعي... ما دور الوالدين؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
0
منوعات
07:50
منظمة الصحة العالمية تحذر: طفل من كل ستة يتعرّض للمضايقة عبر الإنترنت
منوعات
07:50
منظمة الصحة العالمية تحذر: طفل من كل ستة يتعرّض للمضايقة عبر الإنترنت
0
أخبار دولية
2024-03-26
17 قتيلًا بينهم مدني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في ضربات جوية في شرق سوريا
أخبار دولية
2024-03-26
17 قتيلًا بينهم مدني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في ضربات جوية في شرق سوريا
0
منوعات
2024-03-26
طرقت باب مركز الشرطة وركضت... مراهقة أمسكت بسلاح شرطي ثم حلّت الفاجعة!
منوعات
2024-03-26
طرقت باب مركز الشرطة وركضت... مراهقة أمسكت بسلاح شرطي ثم حلّت الفاجعة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
12:45
"تيك توك" في دائرة الاتهامات الأميركية... ما علاقة انتهاك الخصوصية؟
علوم وتكنولوجيا
12:45
"تيك توك" في دائرة الاتهامات الأميركية... ما علاقة انتهاك الخصوصية؟
0
علوم وتكنولوجيا
08:16
الجليد هدد مهمته... هل أصبحت الرؤية من التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" متاحة من جديد؟
علوم وتكنولوجيا
08:16
الجليد هدد مهمته... هل أصبحت الرؤية من التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" متاحة من جديد؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-26
فلوريدا تقر قانوناً يقيّد وصول القُصّر إلى شبكات التواصل الاجتماعي... ما دور الوالدين؟
علوم وتكنولوجيا
2024-03-26
فلوريدا تقر قانوناً يقيّد وصول القُصّر إلى شبكات التواصل الاجتماعي... ما دور الوالدين؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-26
مركبة الفضاء الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2024-03-26
مركبة الفضاء الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:48
هآرتس عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عمق لبنان يتحول إلى منطقة حرب وحزب الله بدأ يخاطر
آخر الأخبار
10:48
هآرتس عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عمق لبنان يتحول إلى منطقة حرب وحزب الله بدأ يخاطر
0
صحف اليوم
01:27
أميركا تنبّه من "نيات اسرائيلية مقلقة للغاية" تجاه لبنان (الاخبار)
صحف اليوم
01:27
أميركا تنبّه من "نيات اسرائيلية مقلقة للغاية" تجاه لبنان (الاخبار)
0
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:59
هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانوني لتحويلها
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانوني لتحويلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:20
إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار
خبر عاجل
11:20
إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار
2
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
3
أخبار لبنان
10:40
هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...
أخبار لبنان
10:40
هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...
4
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
5
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
6
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
7
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
8
آخر الأخبار
02:52
المقاومة الاسلامية: ردًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.
آخر الأخبار
02:52
المقاومة الاسلامية: ردًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More