شركة للهواتف الذكية تدخل عالم السّيارات الكهربائيّة... إليكم التفاصيل! (صورة)

أطلقت شركة "Xiaomi" الصينية المُصنعة للهواتف الذكية، أوّل سيارة كهربائية لها حملت إسم "Speed Ultra 7" وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانيّة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لي جون إنّ سعر سيّارة "SU7" سيكون أقلّ من 500 ألف يوان صيني، أي ما يقارب مبلغ 69186 دولارًا أميركيًا. وتابع: "أجرت الشركة مقارنات عديدة بين السّيارة الجديدة والسّيارات الرياضيّة الأخرى الموجودة في السوق مثل "بورش" و"باناميرا".

وتأتي خطوة شركة "Xiaomi" الّتي تعد ثالث أكبر شركة لتصنيع وبيع الهواتف الذكية حول العالم، في ظل تباطؤ نمو مبيعات شركتي "Tesla" و"BYD"، ما يجعلها منافساً كبيراً ومحتملاً لهما.