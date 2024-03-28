الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
22
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
22
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية قوية
علوم وتكنولوجيا
2024-03-28 | 15:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية قوية
الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية قوية
اكتشف علماء الفلك مجالات مغناطيسية قوية تحيط بشكل دائري بالثقب الأسود الهائل "ساجيتاريوس ايه*" الواقع في قلب مجرة درب التبانة التي ينتمي إليها كوكب الأرض، على ما أفاد المرصد الجنوبي الأوروبي.
وأظهرت صورة الضوء المستقطب حلقة ضوء برتقالية تتخللها خطوط منتظمة تزنّر "ساجيتاريوس ايه*". وكشفت الصورة التي أُنتجت بالتعاون مع "إيفنت هورايزون تلسكوب" الذي يشارك فيه المرصد الجنوبي الأوروبي، أن بنية "ساجيتاريوس ايه*" مشابهة جداً لتلك التي يتسم بها "ام87*"، أول ثقب أسود تم تصويره، ويقع في وسط المجرة ام87.
ونقل بيان المرصد الأوروبي عن المديرة المشاركة للمشروع سارة إيساون من المركز الأميركي للفيزياء الفلكية بجامعة هارفرد قولها إن "مجالات مغناطيسية قوية وملتوية ومنظمة رُصدت بالقرب من الثقب الأسود في وسط درب التبانة".
ويؤدي الضوء المستقطب دور فلتر نوعاً ما، إذ تتيح المراقبة باستخدامه عزل جزء من الإشعاع الضوئي لجسم ما وتالياً معرفة بعض خصائصه.
وتقع الثقوب السوداء الهائلة في وسط المجرات، وتراوح كتلتها بين مليون ومليارات أضعاف كتلة الشمس. ورغم الاعتقاد بأنها ظهرت في الكون في زمن مبكر جداً، لا يزال الغموض يكتنف تكوينها. وتحول جاذبيتها القوية من دون تسرّب أي شيء منها، سواء أكان مادةً أو ضوءاً، ولذلك لا يمكن رصدها مباشرة.
إلاّ أن "إيفنت هورايزون تلسكوب" تمكّن العام 2019 بالنسبة إلى "ام87*" وعام 2022 بالنسبة إلى "ساجيتاريوس ايه*" من تصوير هالة الضوء الناتجة عن تدفقات المادة والغاز التي يتغذى عليها الثقب الأسود ويلفظها.
وأوضح المدير المشارك للمشروع عضو "مبادرة الثقب الأسود" بجامعة هارفرد Harvard Black Hole Initiative أنجيلو ريكارت أن "الضوء المستقطب يوفّر الكثير من المعطيات عن الفيزياء الفلكية، وخصائص الغاز والآليات التي تحدث عندما يتغذى الثقب الأسود".
وقالت العالِمة في مشروع "إيفنت هورايزون تلسكوب"الأستاذة في جامعة "فيديريكو 2" في مدينة نابولي الإيطالية ماريافيليسيا دي لورنتيس إن ثمة أمراً بالغ الأهمية أيضاً هو أن "كونَ الثقبين الأسودين يوجهان نحو مجالات مغناطيسية قوية يبيّن أنها خاصية أساسية لهذا النوع من الأنظمة".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الأسود
الهائل
التبانة
مزنّر
بمجالات
مغناطيسية
التالي
شركة للهواتف الذكية تدخل عالم السّيارات الكهربائيّة... إليكم التفاصيل! (صورة)
دراسة غيّرت المعايير... البشر ينقلون فيروسات للحيوانات أكثر مما تنقله الحيوانات لهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-26
سماع دوي انفجارات قوية من مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس
آخر الأخبار
2024-03-26
سماع دوي انفجارات قوية من مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-24
تلسكوب غايا يكشف عن أجزاء في أصل تكوين مجرة درب التبانة قبل 12 مليار سنة
علوم وتكنولوجيا
2024-03-24
تلسكوب غايا يكشف عن أجزاء في أصل تكوين مجرة درب التبانة قبل 12 مليار سنة
0
صحف اليوم
2024-03-21
الجميل يكشف عبر الـ"الانباء الكويتية" عن عرض فرنسي سابق: حزب الله لن يفرط في ورقة قوية في يده
صحف اليوم
2024-03-21
الجميل يكشف عبر الـ"الانباء الكويتية" عن عرض فرنسي سابق: حزب الله لن يفرط في ورقة قوية في يده
0
فنّ
2024-03-11
من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)
فنّ
2024-03-11
من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:56
إكس.إيه.آي التابعة لإيلون ماسك تطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة غروك
علوم وتكنولوجيا
06:56
إكس.إيه.آي التابعة لإيلون ماسك تطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة غروك
0
علوم وتكنولوجيا
06:27
الكلاب يمكن أن تربط بين الكلمات وما تشير إليه من أشياء
علوم وتكنولوجيا
06:27
الكلاب يمكن أن تربط بين الكلمات وما تشير إليه من أشياء
0
علوم وتكنولوجيا
16:02
المسبار الياباني "سليم" يتخطى بنجاح ثاني ليلة قمرية
علوم وتكنولوجيا
16:02
المسبار الياباني "سليم" يتخطى بنجاح ثاني ليلة قمرية
0
علوم وتكنولوجيا
12:26
شركة للهواتف الذكية تدخل عالم السّيارات الكهربائيّة... إليكم التفاصيل! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
12:26
شركة للهواتف الذكية تدخل عالم السّيارات الكهربائيّة... إليكم التفاصيل! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:36
رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في لبنان
آخر الأخبار
07:36
رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في لبنان
0
علوم وتكنولوجيا
15:27
الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية قوية
علوم وتكنولوجيا
15:27
الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية قوية
0
خبر عاجل
2024-03-26
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
خبر عاجل
2024-03-26
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
0
آخر الأخبار
2024-03-28
توقيف عنصرين من جهاز أمن الدولة على خلفية فرار داني الرشيد
آخر الأخبار
2024-03-28
توقيف عنصرين من جهاز أمن الدولة على خلفية فرار داني الرشيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:08
شهيد في استهداف سيارة في البازورية
أخبار لبنان
04:08
شهيد في استهداف سيارة في البازورية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في الجو اشارات طائرات غريبة... تحايلٌ ام حقيقة؟
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في الجو اشارات طائرات غريبة... تحايلٌ ام حقيقة؟
0
رياضة
14:49
تعرفوا إلى أول إمرأة أنهت ماراثون باركلي الذي يعد من الأصعب في العالم
رياضة
14:49
تعرفوا إلى أول إمرأة أنهت ماراثون باركلي الذي يعد من الأصعب في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
في أسبوع الفرنكوفونية... منتدى يفسح المجال للشباب لتطوير مشاريعهم
تقارير نشرة الاخبار
14:47
في أسبوع الفرنكوفونية... منتدى يفسح المجال للشباب لتطوير مشاريعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
المجتمع الدولي يخفض المساعدات للنازحين السوريين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:44
المجتمع الدولي يخفض المساعدات للنازحين السوريين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
0
أخبار دولية
14:27
إسرائيل تستبدل عمالها الفلسطينيين... فمن سيحل مكانهم؟
أخبار دولية
14:27
إسرائيل تستبدل عمالها الفلسطينيين... فمن سيحل مكانهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين جورجيا ومساعدتها: ضاع ميقاتي…
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين جورجيا ومساعدتها: ضاع ميقاتي…
0
أخبار دولية
14:24
نتنياهو يعود عن قراره مقاطعة المحادثات مع واشنطن ويقرر إرسال وفد إلى أميركا
أخبار دولية
14:24
نتنياهو يعود عن قراره مقاطعة المحادثات مع واشنطن ويقرر إرسال وفد إلى أميركا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:47
عملية أمنية مشتركة لأمن الدولة والجهات السورية أفضت إلى توقيف داني الرشيد...
خبر عاجل
13:47
عملية أمنية مشتركة لأمن الدولة والجهات السورية أفضت إلى توقيف داني الرشيد...
2
أمن وقضاء
13:04
بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا
أمن وقضاء
13:04
بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا
3
خبر عاجل
03:29
شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان
خبر عاجل
03:29
شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان
4
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
5
فنّ
08:22
كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟
فنّ
08:22
كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟
6
تقارير نشرة الاخبار
14:15
واحدة من أبرز العادات الدينية لديهم... لماذا يزور المسيحيون 7 كنائس ليلة خميس الغسل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
واحدة من أبرز العادات الدينية لديهم... لماذا يزور المسيحيون 7 كنائس ليلة خميس الغسل؟
7
منوعات
12:46
تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)
منوعات
12:46
تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)
8
أخبار دولية
02:31
ضربات إسرائيلية على مدينة حلب ومقتل العشرات
أخبار دولية
02:31
ضربات إسرائيلية على مدينة حلب ومقتل العشرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More