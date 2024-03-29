إكس.إيه.آي التابعة لإيلون ماسك تطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة غروك

إكس.إيه.آي التابعة لإيلون ماسك تطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة غروك



قالت شركة الذكاء الاصطناعي إكس.إيه.آي التابعة لإيلون ماسك أمس الخميس إنها ستطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة غروك.



وذكرت إكس.إيه.آي في بيان أن الإصدار الجديد، واسمه جروك 1.5، سيكون متاحا للمختبرين الأوائل ومستخدمي جروك الحاليين على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، في الأيام المقبلة.



وأضافت الشركة الناشئة أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو الأداء في المهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات.



وأطلق ماسك إكس.إيه.آي العام الفائت لإنشاء ما قال إنه سيكون "أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة"، سعيا لإيجاد بديل لبرنامج أوبن إيه.آي المدعوم من مايكروسوفت وغوغل التابعة لألفابت.



وفي كانون الأول، طرحت الشركة الناشئة غروك لمشتركي إكس بريميوم+.