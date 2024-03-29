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بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!

علوم وتكنولوجيا
2024-03-29 | 14:30
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بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!
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بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!

بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!

قال علماء النفس إن الأشخاص قد يختبرون الجنون بعد الانفصال، وقد يعانون بسبب صحتهم العقلية بعد انتهاء العلاقة.

وكشفت الشابة "هيلين فلاناغان" عن معاناتها في مجال الصحة العقلية بعد انتهاء علاقتها العاطفية، إذ تم تشخيص إصابتها بمرض الذهان بعد انفصالها عن حبيبها.

وفي هذا السياق، أوضحت الأم العازبة كيف أثّر هذا الضغط عليها ودفعها للجوء إلى دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكنها أُصيبت بالذهان بسبب رد فعل جسمها بعد تناول الأدوية.

ويُذكر أن الذهان هو حالة صحية عقلية خطيرة حيث يفقد المصاب اتصاله بالواقع، ويمكن أن تشمل عوارضه الهلوسة والأوهام العقلية الداخلية حيث يعتقد أن الأشخاص من حوله يريدون إيذاءه.

وقالت دكتورة علم النفس، "إيلينا توروني"، إن الانفصال يمكن مقارنته بالحزن على موت شخص قريب، فالغياب المفاجئ يخلق لدى الإنسان شعورا بالضياع ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أو إثارة مشاكل الصحة العقلية.

وأوضحت توروني أنه على الرغم من أن الإصابة بالذهان بعد الانفصال يُعتبر أمرًا نادرًا، إلا أن الاكتئاب، القلق، تعاطي المخدرات وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة هي عوارض لا بد من حصول واحدة منها على الأقل.

وفي الواقع، يحصل ذلك بعد حرمان الدماغ من هرمونات الحب كـ"الأوكسيتوسين والدوبامين" خلال الأسابيع التي تلي الانفصال، وفقًا للخبراء.
 

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