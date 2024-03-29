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روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2024-03-29 | 17:00
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روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى &quot;إيمو&quot;! (فيديو)
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روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)

روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)

يُقلّد "إيمو"، الرجل الآلي الذي صممه خبراء في جامعة كولومبيا في نيويورك، تعابير وجه الإنسان بشكل مرعب، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي الواقع، بإمكان إيمو تقدير تعابير الوجه التي سوف يقوم بها الشخص من خلال البحث عن علامات خفية في عضلات الوجه وتقليدها، إذ يعمل في الوقت نفسه الذي يحرّك فيه الإنسان عضلات وجهه للابتسام مثلا.

وفي هذا السياق، أظهر مقطع فيديو مذهل الروبوت وهو يقلد تعابير وجه الباحث في الوقت الفعلي بدقة غريبة وسرعة ملحوظة، وذلك بفضل الكاميرات الموجودة داخل عينيه.

وقال الباحثون إنه يتم الآن تدريب معظم الروبوتات التي يتم تطويرها في كل أنحاء العالم في الوقت الحالي لتقليد تعابير وجه أي شخص على الإطلاق.

ومن خلال تطوير الروبوتات التي يمكنها تفسير وتقليد التعبيرات البشرية بدقة، يعني ذلك أنه في المستقبل قد يمكن للروبوتات الاندماج بسلاسة ضمن حياة الأشخاص اليومية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة وحتى التعاطف.

وبالإضافة إلى الابتسامة، استطاع إيمو أيضًا التنبؤ بتعبيرات الوجه الأخرى مثل الحزن، الغضب والصدمة.
 

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