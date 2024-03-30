منطقة نياجرا الكندية تعلن حالة الطوارئ... والسبب كسوف نادر للشمس وهذه التفاصيل

بادرت منطقة نياجرا الكندية بإعلان حالة الطوارئ قبل حصول كسوف كلي نادر للشمس قد يحدث في الثامن من نيسان، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت المنطقة في بيان أمس الخميس أن الحاكم "جيم برادلي" أعلن حالة الطوارئ "بدافع الإمعان في توخي الحذر".

وجاء في بيان صحفي لمنطقة نياجرا "إعلان حالة الطوارئ... يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث".

ويمر الخسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأميركية، ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشاهدوها كونها إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.

وتوقع "جيم ديوداتي"، حاكم مدينة نياجرا فولز في مقاطعة أونتاريو الكندية، أن يكون هذا "أكبر جمهور نشهده، وبفارق كبير" في الجانب الكندي لمشاهدة الكسوف، وستعدّل المنطقة برامجها وخدماتها وستغلق بعض المرافق لتبعد حركة السير عن الطرق في الثامن من نيسان.