الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
وجد العلماء، وفق بحثٍ جديدٍ، بركاناً ضخمًا أطول من جبل "إيفرست" على سطح كوكب المريخ كان مختبئًا لعقدٍ من الزمن، الأمر الّذي أثار موجة من الانتقادات الواسعة بين صفوف علماء الكواكب.
وكشف موقع وكالة "
سي أن أن
" الأميركيّة أنّ رئيس معهد "المريخ" الأميركي باسكال لي وجد بمساعدة طالب الدكتوراه في الجيولوجيا في جامعة ميريلاند في أميركا سوراب شوبهام، بركانًا داخل منطقة "Noctis Labyrinthus" على كوكب المريخ، وهي رقعة متعرّجة واقعة بالقرب من خط الاستواء.
وتابع لي: "لقد تآكل البركان وانهار بشدّة" مضيفاً "إذا لم تكن تبحث حقاً عن بركان، فسوف تجد صعوبة بالغة في اكتشاف مكانه بسرعة كبيرة".
وقال لي إنّه يأمل أنّ يساعد هذا الاكتشاف في جذب البعثات المستقبلية إلى المنطقة للبحث عن الجليد أو علامات الحياة على كوكب المريخ.
وأكدّ لي على أنّه وشوبهام يعملان في الوقت الحالي على توضيح النتائج الّتي توصلوا اليها في ورقة بحثية قد تضفي مزيدًا من المصداقية على هذا الاكتشاف.
ولفت لي إلى أنّ الرحلة الاستكشافية للتعرّف على هذا البركان الّذي أطلق عليه الفريق اسم "بركان نوكتيس"، بدأت في العام 2015، عندما طلبت وكالة "ناسا" الأميركيّة من علماء الكواكب اقتراح مواقع مثيرة للاهتمام على كوكب المريخ، لتتمكن من إرسال بعثات بشرية لاستكشافها.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
"مذهل"
الانتقادات...
علاقة
المريخ؟
التالي
منطقة نياجرا الكندية تعلن حالة الطوارئ... والسبب كسوف نادر للشمس وهذه التفاصيل
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-14
مفتي مصر السابق يثير الجدل بأجوبته: "الجنة لغير المسلمين والعلاقة قبل الزواج مباحة"! (فيديو)
منوعات
2024-03-14
مفتي مصر السابق يثير الجدل بأجوبته: "الجنة لغير المسلمين والعلاقة قبل الزواج مباحة"! (فيديو)
0
منوعات
2024-01-10
مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل
منوعات
2024-01-10
مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل
0
منوعات
04:38
حملة مميزة تروّج لفكرة "تبني" بيضة في عيد الفصح... وما علاقة البطاريق الإفريقية بالأمر؟
منوعات
04:38
حملة مميزة تروّج لفكرة "تبني" بيضة في عيد الفصح... وما علاقة البطاريق الإفريقية بالأمر؟
0
علوم وتكنولوجيا
17:00
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
17:00
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
11:37
دراسة حديثة توضح سبب نسيان الذكريات... هذا ما اكتشفه العلماء!
علوم وتكنولوجيا
11:37
دراسة حديثة توضح سبب نسيان الذكريات... هذا ما اكتشفه العلماء!
0
علوم وتكنولوجيا
07:14
منطقة نياجرا الكندية تعلن حالة الطوارئ... والسبب كسوف نادر للشمس وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
07:14
منطقة نياجرا الكندية تعلن حالة الطوارئ... والسبب كسوف نادر للشمس وهذه التفاصيل
0
علوم وتكنولوجيا
17:00
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
17:00
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
14:30
بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!
علوم وتكنولوجيا
14:30
بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-29
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة
آخر الأخبار
2024-03-29
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة
0
أمن وقضاء
2024-02-08
سرقا أكثر من 50 سيّارة وقاما بتهريبها إلى سوريا... "المهيوب" وأحد أفراد عصابته بقبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
2024-02-08
سرقا أكثر من 50 سيّارة وقاما بتهريبها إلى سوريا... "المهيوب" وأحد أفراد عصابته بقبضة قوى الأمن
0
آخر الأخبار
09:46
مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
09:46
مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
0
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة
أخبار لبنان
07:50
حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة
0
أخبار دولية
07:16
من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
أخبار دولية
07:16
من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
0
أخبار لبنان
04:05
الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس
أخبار لبنان
04:05
الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
14:40
صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
2
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
3
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
4
منوعات
15:40
ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!
منوعات
15:40
ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!
5
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
6
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
7
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
8
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More