الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة حديثة توضح سبب نسيان الذكريات... هذا ما اكتشفه العلماء!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة حديثة توضح سبب نسيان الذكريات... هذا ما اكتشفه العلماء!
دراسة حديثة توضح سبب نسيان الذكريات... هذا ما اكتشفه العلماء!
اكتشف علماء أعصاب من هنغاريا أن أحداث الحياة التي تستغرق وقتًا للتفكير فيها بعد وقت قصير من حدوثها، قد تُحفر في ذاكرتك إلى الأبد.
وذكرت صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية أنّ العلماء نفسهم قاموا خلال عملهم على دراسة جديدة، باكتشاف نمطًا ثابتًا من الخلايا العصبية الّتي تطلق إشارات كهربائية بعد وقت قصير من وقوع الأحداث، مما يؤدي إلى حفظها في الذاكرة لوقت طويل.
كما قال العلماء الّذين ركزّوا في هذه الدراسة على منطقة "الحصين" الموجودة وسط الدماغ، إنّ بإمكان الشخص زيادة احتمالية تكوين ذاكرة طويلة الأمد من خلال التفكير في حدث ما يوم وقوعه.
واستخدم العلماء في هذه الدراسة مجسات سيليكون مزدوجة الجوانب لتسجيل ما يصل إلى 500 خلية عصبية في وقت واحد في منطقة "الحصين" لدى فئران المختبر الّذين حاولوا التنّقل في مسار متعرّج بحثًا عن وجبات خفيفة.
ولاحظ الفريق المذكور أنه تم تسجيل "تموّجات حادة"، تتراوح بين خمسة إلى 20 واحدة في كلّ مرة، عندما توقف الفأر مؤقتًا للاستمتاع بطعامه بعد جولة ناجحة في المسار.
وقال الأستاذ في علم الأعصاب في جامعة "نيويورك لانغون هيلث" وقائد الدراسة الأوّل جورج بوزاكي ، إنّ "التموّجات الحادة هي الآلية الفسيولوجية التي يستخدمها الدماغ لتقرير ما يجب الاحتفاظ به وما يجب التخلص منه".
وأملت ويني يانغ، قائدة الدراسة الثانية، وهي طالبة دراسات عليا في مختبر بوزاكي، أن يتم استخدام النتائج الجديدة في علاجات لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
حديثة
نسيان
الذكريات...
اكتشفه
العلماء!
التالي
منطقة نياجرا الكندية تعلن حالة الطوارئ... والسبب كسوف نادر للشمس وهذه التفاصيل
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-29
ما اكتشفه خلال تجوله على أحد الشواطئ في إنكلترا مرعب... مخلوق غريب بأسنان حادة ظهر أمامه وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
2024-03-29
ما اكتشفه خلال تجوله على أحد الشواطئ في إنكلترا مرعب... مخلوق غريب بأسنان حادة ظهر أمامه وهذه التفاصيل! (صور)
0
صحة وتغذية
2024-03-29
تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2024-03-29
تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-28
دراسة غيّرت المعايير... البشر ينقلون فيروسات للحيوانات أكثر مما تنقله الحيوانات لهم
علوم وتكنولوجيا
2024-03-28
دراسة غيّرت المعايير... البشر ينقلون فيروسات للحيوانات أكثر مما تنقله الحيوانات لهم
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-27
التنمر الإلكتروني يُهدد المراهقين... دراسة دولية تدق ناقوس الخطر!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-27
التنمر الإلكتروني يُهدد المراهقين... دراسة دولية تدق ناقوس الخطر!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:38
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
علوم وتكنولوجيا
09:38
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
0
علوم وتكنولوجيا
07:14
منطقة نياجرا الكندية تعلن حالة الطوارئ... والسبب كسوف نادر للشمس وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
07:14
منطقة نياجرا الكندية تعلن حالة الطوارئ... والسبب كسوف نادر للشمس وهذه التفاصيل
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-14
"تشات جي بي تي" يظهر براعة تضاهي الأطباء في تشخيص حالات المرضى في الطوارئ
علوم وتكنولوجيا
2023-09-14
"تشات جي بي تي" يظهر براعة تضاهي الأطباء في تشخيص حالات المرضى في الطوارئ
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-29
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-29
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
0
فنّ
2023-12-02
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
فنّ
2023-12-02
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
0
أخبار دولية
2023-11-05
سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس
أخبار دولية
2023-11-05
سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل من إخلال في الروزنامة الزراعية لجهة استيراد البطاطا المصرية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل من إخلال في الروزنامة الزراعية لجهة استيراد البطاطا المصرية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
2
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
3
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
4
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
5
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
6
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
7
فنّ
07:02
هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بإطلالتها الرمضانيّة.. والجمهور يغازلها بكلامٍ معسول (صور)
فنّ
07:02
هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بإطلالتها الرمضانيّة.. والجمهور يغازلها بكلامٍ معسول (صور)
8
صحف اليوم
01:14
التهديدات تكبر جنوباً... (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
01:14
التهديدات تكبر جنوباً... (الأنباء الالكترونية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More