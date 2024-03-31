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تكلفته 100 مليار دولار... Microsoft وOpenAI تخططان لمشروع جديد

علوم وتكنولوجيا
2024-03-31 | 06:40
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تكلفته 100 مليار دولار... Microsoft وOpenAI تخططان لمشروع جديد
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تكلفته 100 مليار دولار... Microsoft وOpenAI تخططان لمشروع جديد

تعمل شركتا Microsoft وOpenAI على خطّة لمشروع مركز بيانات جديد قد تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار، يتضمن حاسوبًا عملاقاً فائقًا للذكاء الاصطناعي يسُّمىStargate من المقرر إطلاقه في العام 2028، وفقًا لتقرير صادر يوم الجمعة الفائت.
 
وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركيّة نقلاً عن التقرير المذكور، أنّ شركة Microsoft هي المسؤولة عن تمويل المشروع الّذي ستكون تكلفته أكثر بـ 100 مرّة من مشاريع أكبر مراكز البيانات الحالية.
 
ولفت التقرير إلى أنّ الحاسوب العملاق المقترح سيكون الأكبر في سلسلة المنشآت الّتي تتطلع الشركات العالمية إلى بنائها وتصنيعها على مدى السنوات الست المقبلة.
 
وقال التقرير إن شركتي Microsoft و OpenAI هما الآن في منتصف المرحلة الثالثة من الخطة المكوّنة من خمس مراحل، والّتي تتضمن تكلفتها أيضاً شراء شرائح للذكاء الاصطناعي.

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