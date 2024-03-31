ثلاثة أسباب تمنعك من شحن هاتفك في المطار... هذا ما كشفه خبير أمني

حذّر خبير أمني أجنبي واسمه جاي رو المسافرين من المخاطر الخفية لشحن هواتفهم في المطار، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانيّة.

ولفت جاي إلى أنّ شحن الهواتف في المطار قد يؤدي إلى إدخال برامج ضارّة مليئة بالفيروسات إلى الهواتف، تسرق معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات المصرفية.

وحذّر جاي من تقنية الـ "جوس جاكينغ" أو Juice jacking الّتي يتم من خلالها تثبيت البرامج الضارّة في الهاتف من خلال استخدام شريط تالف، يؤدي بدوره إلى إغلاق الجهاز.

وقال جاي إن شحن الهواتف في المطار قد يؤدي إلى مشاركة البيانات الشخصية للمسافرين بشكلٍ غير مقصود مع محطات الشحن، ما يُعرّض الأجهزة إلى خطر الاختراق.

ونصح جاي باستخدام شاحن محمول عند الحاجة عوضاً عن استخدام محطات الشحن العامة، كما شدد على أهمية تعطيل خاصية نقل البيانات قبل البدء بشحن الهاتف.