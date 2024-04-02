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Microsoft تفصل بين Office وTeams عالميا... إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2024-04-02 | 10:33
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Microsoft تفصل بين Office وTeams عالميا... إليكم التفاصيل
أعلنت شركة "مايكروسوفت" Microsoft عن قرارها بفصل تطبيق "تيمز" Teams للمراسلة عن برنامج "أوفيس" Office على مستوى العالم لتجنب مواجهة أي غرامة محتملة من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية.
وقال متحدث باسم الشركة الّتي فصلت المنتجين المذكورين في أوروبا فقط العام الماضي، إنّ هذه الخطوة "تهدف إلى ضمان الوضوح لعملائنا"، مضيفاً أنّها "تتناول أيضاً تعليقات المفوضية الأوروبية الداعية إلى تزويد الشركات المتعددة الجنسيات بمزيدٍ من المرونة عند رغبتها في توحيد عمليات الشراء الخاصة بها".
والجدير ذكره أنّ غرامات مكافحة الاحتكار البالغة 2.2 مليار دولار تراكمت على شركة "مايكروسوفت" على مدى العقد الماضي، وذلك بعدما فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة المذكورة لجمعها منتجين أو أكثر معاً.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
مايكروسوفت
فصل
Office
Teams
مواجهة
غرامات محتملة
الاتحاد الأوروبي.
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