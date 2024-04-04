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الحرب بين Google والذكاء الاصطناعي مستمرة... رسوم ماليّة تلوح في الأفق

علوم وتكنولوجيا
2024-04-04 | 10:09
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الحرب بين Google والذكاء الاصطناعي مستمرة... رسوم ماليّة تلوح في الأفق
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الحرب بين Google والذكاء الاصطناعي مستمرة... رسوم ماليّة تلوح في الأفق

كشفت تقارير أجنبية نشرها موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية، عن عزم شركة "غوغل" Google فرض رسوم مالية على المحتوى المتميز الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
 
وفي التفاصيل، قيل إن الشركة المملوكة من شركة "ألفابيت إنك" Alphabet Inc تعمل على تجديد نموذج أعمالها وتتطلع إلى فرض رسوم مالية على بعض منتجاتها الأساسية للمرة الأولى منذ إنشائها.
 
كما أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في سياق متصل، على أن محرك البحث الأساسي سيبقى مجانياً وسيستمر بالظهور مع الإعلانات إلى جانب المحتوى الّذي يتّم البحث عنه.
 
وواجهت شركة "غوغل" تحديات عديدة أثناء التعامل مع ثورة الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، إذ أثار نظام "جيميناي" Gemini الذي يمكنه الإجابة على الأسئلة على شكل نص أو صور جدلاً واسعاً، بعد انشائه عن طريق الخطأ صورة للآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، ظهروا فيها ببشرة سوداء اللون.

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