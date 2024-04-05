الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بشكل مجاني..."إكس" تمنع علامة التوثيق الزرقاء لحسابات المؤثرين
علوم وتكنولوجيا
2024-04-05 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بشكل مجاني..."إكس" تمنع علامة التوثيق الزرقاء لحسابات المؤثرين
تقوم منصة "إكس" X، المعروفة بـ"تويتر" سابقاً، بإعطاء علامات التوثيق الزرقاء بشكل مجاني لمستخدميها الأكثر تأثيراً في الحياة السياسية في الوقت الحالي، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية.
وسيرى مستخدمو هذه الحسابات أيضاً عدداً أقل من الإعلانات على المنصة الّتي أعلنت عن عزمها القيام بعملية مسح للحسابات المزيفة، الأمر الّذي قد يساهم في خفض أعداد المتابعين الوهميين.
كما منحت المنصة المذكورة الأشخاص الذين يملكون أكثر من خمسة آلاف متابع، وصولاً مجانيًا إلى ميزات اشتراك "بريميوم بلاس" Premium Plus، الذي يزيل جميع الإعلانات تقريبًا ويصنف تغريداتهم في مرتبة أعلى عند الرد على شخص آخر.
والجدير ذكره أنه تم استخدام علامة التوثيق الزرقاء في وقت سابق كأداة لتوثيق الحسابات، مصممة للمساعدة على إيقاف انتشار الحسابات المزيفة والمعلومات المضللة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
منصة إكس
X
تويتر سابقا
إعطاء
علامات التوثيق الزرقاء
شكل مجاني
مستخدمين
الأكثر تأثيرا
الحياة السياسية.
التالي
الموسيقى لا تثير عواطف القلب فقط... دراسة تحدد تأثيرها على أعضاء مختلفة من جسم الإنسان!
"آبل" تدرس تصنيع روبوتات شخصية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-25
رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
منوعات
2024-03-25
رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
0
أخبار لبنان
2024-03-20
وفد من كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف شارك في فعاليات "Expo Qatar 2023"
أخبار لبنان
2024-03-20
وفد من كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف شارك في فعاليات "Expo Qatar 2023"
0
أخبار لبنان
2024-03-08
بوحبيب: للتوقف عن تمويل الحرب وإعطاء الحلول الديبلوماسية فرصة
أخبار لبنان
2024-03-08
بوحبيب: للتوقف عن تمويل الحرب وإعطاء الحلول الديبلوماسية فرصة
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-06
هل يتم إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور على منصة إكس؟
علوم وتكنولوجيا
2024-03-06
هل يتم إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور على منصة إكس؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:05
الموسيقى لا تثير عواطف القلب فقط... دراسة تحدد تأثيرها على أعضاء مختلفة من جسم الإنسان!
علوم وتكنولوجيا
14:05
الموسيقى لا تثير عواطف القلب فقط... دراسة تحدد تأثيرها على أعضاء مختلفة من جسم الإنسان!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-04
"آبل" تدرس تصنيع روبوتات شخصية
علوم وتكنولوجيا
2024-04-04
"آبل" تدرس تصنيع روبوتات شخصية
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-04
ثلاث شركات تتنافس لتصنيع مركبة لنقل رواد ناسا على سطح القمر
علوم وتكنولوجيا
2024-04-04
ثلاث شركات تتنافس لتصنيع مركبة لنقل رواد ناسا على سطح القمر
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-04
من الدببة إلى المياه الجوفية... "الملوّثات الأبدية" خطر بيئي جسيم
علوم وتكنولوجيا
2024-04-04
من الدببة إلى المياه الجوفية... "الملوّثات الأبدية" خطر بيئي جسيم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-03-21
بعد معركة قضائيّة طاحنة... أنجلينا جولي تنتصر على براد بيت!
فنّ
2024-03-21
بعد معركة قضائيّة طاحنة... أنجلينا جولي تنتصر على براد بيت!
0
أخبار لبنان
06:02
كركي ألغى الجندرية في قانون وأنظمة الضمان
أخبار لبنان
06:02
كركي ألغى الجندرية في قانون وأنظمة الضمان
0
أخبار لبنان
03:58
جعجع في إفطار معراب: على من اتّخذ القرار بتوريط لبنان أن يتحمّل المسؤوليّة والتّبعات
أخبار لبنان
03:58
جعجع في إفطار معراب: على من اتّخذ القرار بتوريط لبنان أن يتحمّل المسؤوليّة والتّبعات
0
آخر الأخبار
10:44
المقاومة الاسلامية: استهداف مجموعة لجنود الجيش الاسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة أدميت وإصابتها اصابة مؤكدة
آخر الأخبار
10:44
المقاومة الاسلامية: استهداف مجموعة لجنود الجيش الاسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة أدميت وإصابتها اصابة مؤكدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
باير ليفركوزن يحلم بثلاثية تاريخيّة مع المدرب الونسو
تقارير نشرة الاخبار
13:53
باير ليفركوزن يحلم بثلاثية تاريخيّة مع المدرب الونسو
0
امن وقضاء
13:49
حريق بمخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضية (فيديو)
امن وقضاء
13:49
حريق بمخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الكويت تنتخب مجلس أمتها... فهل يطول عمره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الكويت تنتخب مجلس أمتها... فهل يطول عمره؟
0
امن وقضاء
13:39
اللواء صليبا مدعى عليه امام القضاء العسكري فهل يُحرج ليخرج؟
امن وقضاء
13:39
اللواء صليبا مدعى عليه امام القضاء العسكري فهل يُحرج ليخرج؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بادرة أمل لسكان بيروت والمتن...معمل فرز النفايات في الكرنتينا يعود الى العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بادرة أمل لسكان بيروت والمتن...معمل فرز النفايات في الكرنتينا يعود الى العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما هو مصير قانون الإيجارات غير السكنية بعد قرار مجلس الشورى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما هو مصير قانون الإيجارات غير السكنية بعد قرار مجلس الشورى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
امتحانات البروفيه: متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
امتحانات البروفيه: متى وكيف؟
0
أخبار دولية
13:07
الضغط الأميركي يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار... فهل تستجيب إسرائيل؟
أخبار دولية
13:07
الضغط الأميركي يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار... فهل تستجيب إسرائيل؟
0
أخبار دولية
13:02
المجاعة تطرق باب غزة
أخبار دولية
13:02
المجاعة تطرق باب غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:57
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
خبر عاجل
06:57
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
2
خبر عاجل
10:42
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
خبر عاجل
10:42
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
3
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
4
خبر عاجل
09:08
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
خبر عاجل
09:08
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
5
اقتصاد
02:15
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع بأسعار المحروقات...
6
صحف اليوم
23:44
ردّ الودائع إستنسابيًا: أوّل هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:44
ردّ الودائع إستنسابيًا: أوّل هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري (نداء الوطن)
7
فنّ
03:42
الكلمات الأخيرة لوالدة سيرين عبد النور قبل وفاتها
فنّ
03:42
الكلمات الأخيرة لوالدة سيرين عبد النور قبل وفاتها
8
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مستوطنو إسرائيل يستيقظون في بيروت على الـGPS.. فهل تسقط أيضا الصواريخ الموجهة نحوها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مستوطنو إسرائيل يستيقظون في بيروت على الـGPS.. فهل تسقط أيضا الصواريخ الموجهة نحوها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More