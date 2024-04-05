بشكل مجاني..."إكس" تمنع علامة التوثيق الزرقاء لحسابات المؤثرين

تقوم منصة "إكس" X، المعروفة بـ"تويتر" سابقاً، بإعطاء علامات التوثيق الزرقاء بشكل مجاني لمستخدميها الأكثر تأثيراً في الحياة السياسية في الوقت الحالي، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.

وسيرى مستخدمو هذه الحسابات أيضاً عدداً أقل من الإعلانات على المنصة الّتي أعلنت عن عزمها القيام بعملية مسح للحسابات المزيفة، الأمر الّذي قد يساهم في خفض أعداد المتابعين الوهميين.

كما منحت المنصة المذكورة الأشخاص الذين يملكون أكثر من خمسة آلاف متابع، وصولاً مجانيًا إلى ميزات اشتراك "بريميوم بلاس" Premium Plus، الذي يزيل جميع الإعلانات تقريبًا ويصنف تغريداتهم في مرتبة أعلى عند الرد على شخص آخر.

والجدير ذكره أنه تم استخدام علامة التوثيق الزرقاء في وقت سابق كأداة لتوثيق الحسابات، مصممة للمساعدة على إيقاف انتشار الحسابات المزيفة والمعلومات المضللة.