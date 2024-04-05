الموسيقى لا تثير عواطف القلب فقط... دراسة تحدد تأثيرها على أعضاء مختلفة من جسم الإنسان!

الموسيقى لا تثير عواطف القلب فقط... دراسة تحدد تأثيرها على أعضاء مختلفة من جسم الإنسان!



اكتشف الباحثون أن النوتات الموسيقية بإمكانها أن تثير أحاسيس وعواطف جسدية محددة لدى الأشخاص في أعضاء مختلفة من أجسامهم.



وفي التفاصيل، قام الباحثون بتجنيد أكثر من خمسمئة مشارك وطلبوا منهم رسم خريطة للمكان الذي يشعرون فيه بالموسيقى في أجسادهم أثناء الاستماع إلى ثماني نغمات قصيرة.



وكشف التحليل أن الألحان الأكثر إثارة للدهشة تم الشعور بها في القلب، بينما تم الشعور بالموسيقى أيضًا في المعدة.



وارتبطت الأحاسيس في القلب بقوة التقدير الجمالي ومشاعر المتعة، ما أدى بدوره إلى تراجع مشاعر الإحراج والقلق.



وفي الوقت نفسه، خلقت الأحاسيس في المعدة، وفق تطورات الوتر المتوقعة، مشاعر الهدوء، الرضا والحنين.



وقال البروفيسور "تاتسويا دايكوكو"، من جامعة طوكيو إن "نتائج البحث أظهرت أن بعض تسلسلات الأوتار تخلق أحاسيس جسدية مماثلة في بعض الأعضاء، وخاصة في الدماغ، القلب والمعدة".