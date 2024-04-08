بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك

طلب القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس فتح تحقيق بحقّ مالك منصة "إكس" X إيلون ماسك يوم الأحد الفائت بعدما اتّهمه الأخير بـ"خيانة الدستور" وطالب "باستقالته أو إقالته" لإصداره أحكاماً قضت بإغلاق حسابات مشبوهة على المنصة المذكورة.

وكشفت وكالة "أ ف ب" وفق ما نقلته عن المذكرة القضائية الصادرة، أن القاضي المذكور أمر بفتح تحقيق بحقّ ماسك بشبهة "استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية".

كما حذّر القاضي نفسه "منصّة إكس من مغبة عصيان أيّ أمر قضائي، بما في ذلك إعادة تفعيل أيّ حساب أصدرت المحكمة العليا أمراً بحظره"، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يُعاد تفعيله.

وكتب دي مورايس في المذكرة الصادرة عنه والّذي أمر في السنوات الأخيرة الماضية بحظر بعض الحسابات على المنصة المذكورة بتهمة نشر معلومات مضللة، أن "شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!".

وتأتي خطوة القاضي البرازيلي ردّاً على سلسلة هجمات شنّها ماسك عليه اعتباراً من مساء السبت، إذ قال إنّه "من المحتمل أن نخسر كلّ مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك، لكنّ المبادئ أهمّ من الربح".

واستأنف ماسك هجومه على القاضي يوم الأحد الفائت، متّهماً إياه بأنّه "خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر"، مطالباً باستقالته أو إقالته.