الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك

علوم وتكنولوجيا
2024-04-08 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك

طلب القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس فتح تحقيق بحقّ مالك منصة "إكس" X إيلون ماسك يوم الأحد الفائت بعدما اتّهمه الأخير بـ"خيانة الدستور" وطالب "باستقالته أو إقالته" لإصداره أحكاماً قضت بإغلاق حسابات مشبوهة على المنصة المذكورة.  
 
وكشفت وكالة "أ ف ب" وفق ما نقلته عن المذكرة القضائية الصادرة، أن القاضي المذكور أمر بفتح تحقيق بحقّ ماسك بشبهة "استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية".
 
كما حذّر القاضي نفسه "منصّة إكس من مغبة عصيان أيّ أمر قضائي، بما في ذلك إعادة تفعيل أيّ حساب أصدرت المحكمة العليا أمراً بحظره"، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يُعاد تفعيله.  
 
وكتب دي مورايس في المذكرة الصادرة عنه والّذي أمر في السنوات الأخيرة الماضية بحظر بعض الحسابات على المنصة المذكورة بتهمة نشر معلومات مضللة، أن "شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!".  
 
وتأتي خطوة القاضي البرازيلي ردّاً على سلسلة هجمات شنّها ماسك عليه اعتباراً من مساء السبت، إذ قال إنّه "من المحتمل أن نخسر كلّ مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك، لكنّ المبادئ أهمّ من الربح".  
 
واستأنف ماسك هجومه على القاضي يوم الأحد الفائت، متّهماً إياه بأنّه "خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر"، مطالباً باستقالته أو إقالته.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

طلب

القاضي

المحكمة العليا البرازيلية

ألكسندر دي مورايس

فتح

تحقيق

مالك منصة إكس

إيلون ماسك

اتهام

خيانة الدستور

مطالبة

استقالة

إقالة.

LBCI التالي
"مايكروسوفت" تفتتح مكتباً للذكاء الإصطناعي في لندن... لن تصدقوا التطور الكبير!
هل يؤدي الكسوف الكلي للشمس إلى تعطيل خدمات الهواتف؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-01-25

شورى الدولة ردَّ طلب وقف تنفيذ قرار تكليف القاضي حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول

LBCI
أخبار دولية
2024-04-02

بوريل يدين الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عاملين إنسانيين في غزة: لفتح تحقيق

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-21

القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-18

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ترك مكرم رباح رهن التحقيق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:25

"مايكروسوفت" تفتتح مكتباً للذكاء الإصطناعي في لندن... لن تصدقوا التطور الكبير!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07

هل يؤدي الكسوف الكلي للشمس إلى تعطيل خدمات الهواتف؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07

ميتا ستضع اعتبارا من الشهر المقبل علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07

الكون يواصل توسّعه بوتيرة أبطأ قليلاً من السابق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:28

أسرار الصحف 8-4-2024

LBCI
امن وقضاء
2024-04-06

قوى الأمن تعمم أوصاف جثة عثر عليها على شاطئ الميناء في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
11:07

المقاومة الإسلامية: نفذنا هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مُستحدث لجنود العدو خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-07

توقعات علمية مقلقة... زيادة كبيرة مرتقبة في معدلات الإصابة بسرطان البروستات؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

آخر تطورات عملية خطف سليمان...

LBCI
أخبار لبنان
07:42

بري بحث مع الرئيس القبرصي الاوضاع في لبنان والمنطقة: ليس هناك عتب من قبل الجانب القبرصي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

الرئيس القبرصيّ في لبنان... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

LBCI
امن وقضاء
06:15

اختراق صفحة الـLBCI على منصة إكس

LBCI
أخبار لبنان
05:20

الرئيس القبرصيّ في عين التينة ولقاء يجمعه بالمسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
03:27

مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ

LBCI
أمن وقضاء
02:33

قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟

LBCI
أمن وقضاء
17:51

آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...

LBCI
رياضة
13:51

فيرستابن يعود سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة سباق اليابان وريد بول ترد على ثنائية فيراري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
01:43

بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين

LBCI
أمن وقضاء
17:51

آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...

LBCI
أمن وقضاء
02:33

قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟

LBCI
فنّ
14:35

"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)

LBCI
خبر عاجل
01:31

استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان

LBCI
خبر عاجل
06:06

اختراق صفحة الـLBCI News على منصة "إكس"

LBCI
أمن وقضاء
13:11

فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل

LBCI
امن وقضاء
04:41

الجيش أوقف سيارة استُخدمت في خطف سليمان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More