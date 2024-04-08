"مايكروسوفت" تفتتح مكتباً للذكاء الإصطناعي في لندن... لن تصدقوا التطور الكبير!

أعلنت شركة "مايكروسوفت" Microsoft عن افتتاحها مكتب جديد في العاصمة البريطانية لندن، مخصص لإجراء أبحاث متعلّقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.

وقال رئيس مكتب الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت" Microsoft مصطفى سليمان إن الشركة ستُعلن عن أدوار ومهام أفرادها في الأسابيع والأشهر المقبلة، من دون ذكر عدد الوظائف الّتي سيتم خلقها لهذه الغاية.

وتابع: " تخطط Microsoft AI للقيام باستثمار كبير وطويل الأمد في المنطقة، حيث ستبدأ في توظيف أفضل علماء ومهندسي الذكاء الاصطناعي في المركز الجديد".

وأشاد سليمان أيضاً بنهج "السلامة أولاً" الذي تتبعه المملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أسبوع من توقيع وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان اتفاقية مع الولايات المتحدة للتعاون في اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأشار سليمان إلى أن المكتب الجديد سيقود العمل الرائد لتطوير نماذج اللغات الحديثة والبنية التحتية الداعمة له، مضيفاً أنه "سيتعاون بشكل وثيق" مع موظفي شركة OpenAI، التي استثمرت فيها "مايكروسوفت" Microsoft بشكل كبير.