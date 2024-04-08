الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-04-08 | 14:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
يحدث كسوف كلي للشمس في أميركا الشمالية في هذه الأثناء، حيث تقع أجزاء من 15 ولاية أميركية في مسار الكسوف الكلي، كما تُظهر اللقطات الحدث الكبير حيث تظلم السماء في منتصف نهار الاثنين 8 نيسان على التوقيت الأميركي.
وكان من المتوقع أن يظهر الكسوف الكلي للمرة الأولى على طول ساحل المحيط الهادئ في المكسيك في حوالي الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ثم يسافر عبر مساحة واسعة من الولايات المتحدة، من تكساس إلى ماين، وإلى كندا.
ويعيش نحو 31.6 مليون شخص في مسار الكسوف الكلي، وهي المنطقة التي حجب فيها القمر الشمس بالكامل، وفقا لوكالة ناسا. وتراوح عرض المسار بين 108 و122 ميلاً.
ونقلت مواقع أجنبية التغطية المباشرة التي أظهرت كسوف الشمس الكلي، لمشاهدتها
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الكلي
للشمس...
ولاية
أميركية
جزءًا
الأخير:
إليكم
المشهد
الكامل!
(فيديو)
التالي
بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك
هل يؤدي الكسوف الكلي للشمس إلى تعطيل خدمات الهواتف؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
هل يؤدي الكسوف الكلي للشمس إلى تعطيل خدمات الهواتف؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
هل يؤدي الكسوف الكلي للشمس إلى تعطيل خدمات الهواتف؟
0
منوعات
2024-02-27
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
منوعات
2024-02-27
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
0
عالم الطبخ
2024-04-07
إلى محبي الحلويات... إليكم طريقة "فوندان الشوكولا" و"تارت الكاراميل" بخطوات سهلة (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-07
إلى محبي الحلويات... إليكم طريقة "فوندان الشوكولا" و"تارت الكاراميل" بخطوات سهلة (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:25
"مايكروسوفت" تفتتح مكتباً للذكاء الإصطناعي في لندن... لن تصدقوا التطور الكبير!
علوم وتكنولوجيا
09:25
"مايكروسوفت" تفتتح مكتباً للذكاء الإصطناعي في لندن... لن تصدقوا التطور الكبير!
0
علوم وتكنولوجيا
07:30
بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك
علوم وتكنولوجيا
07:30
بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
هل يؤدي الكسوف الكلي للشمس إلى تعطيل خدمات الهواتف؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
هل يؤدي الكسوف الكلي للشمس إلى تعطيل خدمات الهواتف؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
ميتا ستضع اعتبارا من الشهر المقبل علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
ميتا ستضع اعتبارا من الشهر المقبل علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-06
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-06
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
0
منوعات
2024-01-29
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
منوعات
2024-01-29
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
0
منوعات
2023-11-03
تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
منوعات
2023-11-03
تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
0
اخبار البرامج
2024-02-25
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
اخبار البرامج
2024-02-25
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:15
هذا ما اوضحه الجيش بشأن عملية خطف باسكال سليمان
خبر عاجل
14:15
هذا ما اوضحه الجيش بشأن عملية خطف باسكال سليمان
2
خبر عاجل
14:06
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
خبر عاجل
14:06
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
3
خبر عاجل
15:07
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
خبر عاجل
15:07
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
4
أمن وقضاء
14:59
بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري
أمن وقضاء
14:59
بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري
5
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
6
آخر الأخبار
14:51
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
آخر الأخبار
14:51
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
7
خبر عاجل
11:48
مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان
خبر عاجل
11:48
مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان
8
أخبار لبنان
15:41
القوات اللبنانية: نعتبر استشهاد باسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس
أخبار لبنان
15:41
القوات اللبنانية: نعتبر استشهاد باسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More