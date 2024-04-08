الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)

الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)

يحدث كسوف كلي للشمس في أميركا الشمالية في هذه الأثناء، حيث تقع أجزاء من 15 ولاية أميركية في مسار الكسوف الكلي، كما تُظهر اللقطات الحدث الكبير حيث تظلم السماء في منتصف نهار الاثنين 8 نيسان على التوقيت الأميركي.



وكان من المتوقع أن يظهر الكسوف الكلي للمرة الأولى على طول ساحل المحيط الهادئ في المكسيك في حوالي الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ثم يسافر عبر مساحة واسعة من الولايات المتحدة، من تكساس إلى ماين، وإلى كندا.



ويعيش نحو 31.6 مليون شخص في مسار الكسوف الكلي، وهي المنطقة التي حجب فيها القمر الشمس بالكامل، وفقا لوكالة ناسا. وتراوح عرض المسار بين 108 و122 ميلاً.