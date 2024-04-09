الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الذكاء الاصطناعي يهدد اليد العاملة والمهن البشرية... والخبراء يحددون الوظائف الأكثر عرضة للخطر!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الذكاء الاصطناعي يهدد اليد العاملة والمهن البشرية... والخبراء يحددون الوظائف الأكثر عرضة للخطر!
الذكاء الاصطناعي يهدد اليد العاملة والمهن البشرية... والخبراء يحددون الوظائف الأكثر عرضة للخطر!
تحدث موقع "
ديلي ميل
" البريطاني إلى الخبراء الذين حددوا ما هي الوظائف الأكثر عرضة للخطر حيث اتفق معظمهم على أن الذكاء الاصطناعي سوف يحل مكان غالبية الأيدي العاملة.
وفي التفاصيل، حذر "جون وارنر"، مؤسس شركة استثمارية، من أن الذكاء الاصطناعي سوف يحل مكان الوظائف البشرية التي تنطوي على مهام متكررة والتي يمكن تشغيلها آليا، بما في ذلك إدخال البيانات الأساسية، التسويق عبر الهاتف، وكلاء السفر ومعالجة القروض.
كذلك، ستشهد الوظائف الكتابية والحسابية انخفاضًا حادًا بسبب إدخال البيانات وإعداد التقارير الأساسية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وفق ما قاله أستاذ المحاسبة في كلية إدارة الأعمال في جامعة شيناندواه، "مارتن موليادي".
وتوقع موليادي أن يتوسع التوظيف بسرعة في مجالات علوم البيانات، التحليلات، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وقال مؤسس شركة خاصة بالذكاء الاصطناعي، "بيرس ليني" ، إن مراكز الاتصال سوف تختفي بشكل أساسي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سيؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة الإنتاجية لتصبح التكنولوجيا أكثر قدرة على القيام بالمهام البشرية، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى عدد أقل من الموظفين.
وسوف تزداد الحاجة إلى المبرمجين لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي والإشراف عليها وتحسينها، لأن خبرتهم تُعتبر ضرورية في حل المشكلات المعقدة والابتكار وضمان توافق تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع المعايير الأخلاقية والاحتياجات البشرية.
وقال "توماس روليت"، أستاذ علم الاجتماع التنظيمي والقيادة في جامعة كامبريدج، إن ورقة علمية صدرت عام 2023 وجدت أن علماء الرياضيات والمحللين الماليين والكتاب هم الأكثر عرضة لخطر استبدالهم بالذكاء الاصطناعي.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الاصطناعي
العاملة
والمهن
البشرية...
والخبراء
يحددون
الوظائف
الأكثر
للخطر!
التالي
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-11
الذكاء الاصطناعي قادر على تدمير الحياة البشرية بصمت... هذا ما حذّر منه أحد العلماء!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-11
الذكاء الاصطناعي قادر على تدمير الحياة البشرية بصمت... هذا ما حذّر منه أحد العلماء!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-18
الذكاء الاصطناعي ينجح في تقليد الكتابة اليدوية... لن تستطيعوا التمييز بينهما! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2024-01-18
الذكاء الاصطناعي ينجح في تقليد الكتابة اليدوية... لن تستطيعوا التمييز بينهما! (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
03:09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
03:09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
ميتا ستضع اعتبارا من الشهر المقبل علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
ميتا ستضع اعتبارا من الشهر المقبل علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
03:09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
14:14
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
14:14
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
09:25
"مايكروسوفت" تفتتح مكتباً للذكاء الإصطناعي في لندن... لن تصدقوا التطور الكبير!
علوم وتكنولوجيا
09:25
"مايكروسوفت" تفتتح مكتباً للذكاء الإصطناعي في لندن... لن تصدقوا التطور الكبير!
0
علوم وتكنولوجيا
07:30
بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك
علوم وتكنولوجيا
07:30
بعد مطالبته بإقالة قاضٍ...القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً بحقّ إيلون ماسك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
0
علوم وتكنولوجيا
14:14
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
14:14
الكسوف الكلي للشمس... 15 ولاية أميركية تشكل جزءًا من مسار الأخير: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:19
مخزومي استنكر جريمة قتل باسكال سليمان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
أخبار لبنان
05:19
مخزومي استنكر جريمة قتل باسكال سليمان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
0
صحة وتغذية
2024-04-03
فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
صحة وتغذية
2024-04-03
فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:15
هذا ما اوضحه الجيش بشأن عملية خطف باسكال سليمان
خبر عاجل
14:15
هذا ما اوضحه الجيش بشأن عملية خطف باسكال سليمان
2
خبر عاجل
14:06
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
خبر عاجل
14:06
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
3
خبر عاجل
15:07
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
خبر عاجل
15:07
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
4
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
5
أمن وقضاء
14:59
بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري
أمن وقضاء
14:59
بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري
6
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
7
آخر الأخبار
14:51
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
آخر الأخبار
14:51
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
8
أخبار لبنان
15:41
القوات اللبنانية: نعتبر استشهاد باسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس
أخبار لبنان
15:41
القوات اللبنانية: نعتبر استشهاد باسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More