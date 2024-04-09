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بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09 | 03:09
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بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
في "كابينة تعمل بالواقع المعزز"، لم تعد الطبيبة "كاترين غيتييه" تحلّل الخزعات تحت المجهر بل باتت تستند إلى شاشة، قبل أن يأتي دور الذكاء الاصطناعي في المساعدة على تشخيص بعض أنواع السرطان أو التنبؤ باحتمال تطوّرها.
وتوضح رئيسة قسم التشريح المرضي وعلم الخلايا في مستشفى كريملان، وهي بلدة متاخمة للعاصمة الفرنسية في جنوب باريس، أن الانتقال في عام 2019 إلى قراءة الشرائح على الشاشة "غيّر ممارساتنا" نحو "علم أمراض عالي الدقة".
وتتم رقمنة الشرائح الزجاجية لعينات الأنسجة باستخدام ماسحات ضوئية قوية للغاية، ويمكن تحليلها على الشاشة وإخضاعها لخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وتقول الطبيبة "رغم وجود نقص في علماء الأمراض في فرنسا، فإن الذكاء الاصطناعي سيوفر لنا الوقت للقيام بالمهام المتكررة"، لكن "نحن فقط في بداية الطريق"، بحسب الخبيرة، وذلك خلال تكبيرها صورة لأنسجة مأخوذة أثناء عملية استئصال ثدي لجمع خصائص آفات الورم.
وتكفي نقرة كمبيوتر واحدة ليظهر في بضع دقائق، على شكل وثيقة، تشخيص يكشف خطر انتكاس لدى مريضة تعاني من سرطان الثدي في مرحلة مبكرة.
وتهدف أداة الذكاء الاصطناعي هذه، التي طورتها شركة أوكين الفرنسية الأميركية، إلى "منع الانتكاس بعد 5 أو 10 سنوات من شفرة واحدة" بعد إزالة الورم، وبالتالي معرفة "أي امرأة يمكنها تجنب العلاج الكيميائي الباهظ التكلفة"، على ما يوضح مدير المنتجات في الشركة "فيكتور أوبير" لوكالة "فرانس برس".
وقد دُربت التكنولوجيا الحيوية على "قاعدة بيانات تضم 1500 شريحة مريضة من مركز غوستاف روسي للسرطان"، أول مركز أوروبي للسرطان، في الضواحي الجنوبية لباريس.
وفي سرطان البروستات أيضاً، تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في "منع عمل" علماء الأمراض وجعلهم "يكتسبون الجودة والسرعة والدقة"، على ما يقول آدم كلوفيس من بيساتر لوكالة فرانس برس.
ويأمل في أن يساهم ذلك في "تحسين رعاية المرضى"، لأنه "ليست كل أنواع سرطان البروستات بحاجة بالضرورة إلى العلاج": وبفضل دقة التشخيص، فإن المرضى الذين يتم علاجهم "سيكونون بالفعل مرضى بسرطانات عدوانية".
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