استثمار جديد يلوح في الأفق... كوريا الجنوبية تحاول الحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الإصطناعي

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الثلاثاء عن عزم بلاده استثمار مبلغ 9.4 تريليون وون (6.94 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على مكانة عالمية رائدة في مجال صناعة رقائق المواصلات المتطورة.

وكشف موقع وكالة " سي أن أن " الأميركيّة أن الإستثمار المرتقب يتضمن أيضاً صندوقًا منفصلاً بقيمة 1.4 تريليون وون لتعزيز شركات المواصلات الّتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وقال يون في اجتماع لصانعي السياسات في كوريا الجنوبية والمسؤولين التنفيذيين في صناعة الرقائق: "المنافسة الحالية في قطاع المواصلات هي حرب صناعية وحرب شاملة بين الدول".

وحدد يون هدفاً لكوريا الجنوبية لتصبح واحدة من أكبر الدول الثلاث في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما في ذلك صناعة الرقائق، والحصول على حصة 10 في المئة أو أكثر من سوق قطاع الموصلات للنظام العالمي بحلول عام 2030.

كما أشار يون أيضاً إلى أن تأثير الزلزال الأخير الذي ضرب تايوان، البلد الرائد عالميًا في مجال الموصلات، كان محدوداً حتى الآن على الشركات في كوريا الجنوبية.

ومن جهتها، قالت الحكومة في بيان لها إن كوريا الجنوبية تخطط من خلال تخصيص الاستثمارات والتمويل لتوسيع نطاق البحث والتطوير بشكل كبير في رقائق الذكاء الاصطناعي مثل وحدات المعالجة العصبية الاصطناعية ورقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي من الجيل التالي.

وتابعت: "ستعمل السلطات الكورية الجنوبية أيضًا على تعزيز تطوير الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي العام وتقنيات السلامة التي تتجاوز النماذج الحالية".