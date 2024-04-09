بعد حادث سيارتها القاتل... تسوية قضائية تُفلت شركة "تسلا" من العقاب!

وافقت شركة "تسلا" Tesla للسيارات الكهربائية على تسوية دعوى قضائية تتعلق بحادث وقع في العام 2018 أدّى إلى مقتل مهندس شركة "أبل" Apple والتر هوانغ بعد اصطدام سيارته من نوع "إكس" X التي كانت تعمل على نظام القيادة الآلية، بحاجز على الطريق السريع.

وكشف موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية أنه كان من المقرر أن تبدأ القضية التي رفعتها عائلة هوانغ، في المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأميركية هذا الأسبوع.

ولم يتم الكشف عن شروط التسوية الّتي توّصل إليها الطرفين، إذ ذكرت تقارير أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة القاضي.

وزعمت شركة "تسلا" في وقت سابق أن هوانغ أساء استخدام نظام القيادة الآلية في سيارته، بعدما استخدم هاتفه أثناء القيادة.

وتأتي هذه التسوية مع عائلة هوانغ في وقت تعاني فيه الشركة من ضعف المبيعات، بالإضافة إلى مواجهتها سلسلة من الدعاوى القضائية بشأن حوادث تتعلق بالاستخدام المزعوم لنظام القيادة الآلية.