إطلاق قمر استطلاع أميركي في آخر رحلة لصاروخ من عائلة دلتا

أرسلت قوة الفضاء الأمريكية ومشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد حمولة سرية للاستطلاع إلى الفضاء اليوم الثلاثاء على متن صاروخ من طراز دلتا 4 الثقيل، في آخر رحلة لهذا الطراز الرائد الذي يعود تاريخه إلى مطلع ستينيات القرن الماضي.



وانطلق الصاروخ المملوك لشركة يونايتد لونش أليانس، والذي يماثل في الارتفاع 23 طابقا تقريبا، من محطة كيب كنافيرال التابعة لقوة الفضاء في ولاية فلوريدا قبل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي بقليل تحت سماء دافئة وغائمة جزئيا.



وأظهر بث الشركة المباشر عبر الإنترنت للإقلاع ارتفاع الصاروخ من برج الإطلاق وسط عاصفة من النيران وتصاعد سحب من العادم وبخار الماء.



وتهدف الرحلة إلى وضع قمر صناعي لمكتب الاستطلاع الوطني، وهو وكالة مخابرات دفاعية أمريكية، في مهمة سرية تسمى 70-إنرول.



تمثل المهمة الرحلة السادسة عشرة والأخيرة للصاروخ دلتا 4 الثقيل والأخيرة لأي صاروخ من صواريخ عائلة دلتا. واستخدمت هذه الصواريخ في إطلاق مهمات نحو الفضاء وكانت نشأتها من خلال تطوير صاروخ باليستي قبل أن تنمو لتشمل أكثر من 24 نوعا مختلفا من الصواريخ القوية.



ومنذ طرح صاروخ ثور-دلتا في عام 1960، أرسلت عائلة دلتا لمركبات الإطلاق عشرات الحمولات إلى الفضاء لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والجيش الأمريكي، بدءا من الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي والأقمار الصناعية الخاصة بالطقس حتى المهام العلمية، بما في ذلك ثماني مركبات فضاء في رحلات إلى المريخ.