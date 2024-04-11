الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مايكروسوفت ستستثمر نحو 3 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان
علوم وتكنولوجيا
2024-04-11 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مايكروسوفت ستستثمر نحو 3 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الثلاثاء أنها ستستثمر 2,9 مليار دولار خلال العامين المقبلين في اليابان، بهدف تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي في بلد لا يزال متأخراً نسبياً في قطاع تقني بات مهماً للغاية في المرحلة الراهنة.
ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء إلى واشنطن.
وأكّد كيشيدا تصميم بلاده على أن تصبح قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفرضت "مايكروسوفت" نفسها في العام الفائت كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل شراكتها مع "اوبن ايه آي"، الشركة الناشئة التي ابتكرت برنامج "تشات جي بي تي" الشهير، لدرجة أنها أزاحت "آبل" عن مركزها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال رئيس "مايكروسوفت" براد سميث، في بيان "إنّ هذا القرار يمثل أكبر استثمار لمايكروسوفت في تاريخها الممتد لـ46 عاما في اليابان".
وأوضح أن الاتفاقية تتضمن توفير "موارد حاسوبية أكثر تطوّراً"، كشرائح الكمبيوتر فائقة التطور (GPUs) الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية لـ"مايكروسوفت" في مجال الحوسبة السحابية (كلاود) باليابان.
وتعهدت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة الاستثمار في تدريب ثلاثة ملايين عامل ياباني على الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأعلنت عن افتتاح أول مختبر لها في طوكيو يحمل اسم "مايكروسوفت ريسيرتش إيجيا" وسيعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة واليابان الثلاثاء عن شراكتين بحثيتين في مجال الذكاء الاصطناعي بين جامعات في البلدين.
وستلقى هاتان الشراكتان دعماً من شركات خاصة بينها "مايكروسوفت" و"نفيديا" و"أمازون" و"سوفت بانك غروب" اليابانية، بمبالغ تصل إلى 110 ملايين دولار.
- أشباه الموصلات -
تنظر الشركات اليابانية بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحسين إنتاجية العمل في اليابان التي تعد من بين الأضعف في هذا المجال بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، خصوصاً بسبب سوقها المحلي الذي لا يزال صارماً في التوظيف وثقافة الشركات الهرمية القائمة على الأقدمية.
ويفترض أن يساهم الذكاء الاصطناعي أيضا في سدّ النقص في اليد العاملة والذي يزداد في قطاعات كثيرة بسبب التراجع السكاني الواضح في اليابان (نحو 30% من اليابانيين تتخطى أعمارهم 65 عاماً).
وفي العام الفائت، أبدى رئيس "سوفت بنك غروب" ماسايوشي سَن، قلقاً من تأخر طوكيو في مجال الذكاء الاصطناعي، وحضّ بلده على اعتماد هذه الأدوات بعزم، وإلا ستكون اليابان "متأخرة" في هذا المجال، على حد قوله.
ومن خلال تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني وسط تزايد الخروقات وعمليات القرصنة، تعتزم "مايكروسوفت" العمل مع الحكومة اليابانية لتعزيز الدفاعات السيبرانية في البلاد، وهي مسألة أخرى تثير اهتمام طوكيو.
وقال براد سميث لصحيفة يابانية يومية "لقد أصبح نطاق تهديدات الأمن السيبراني معقداً بصورة أكبر (...). ونلاحظ ذلك في الصين وروسيا خصوصاً، ولكننا نشهد أيضا تزايدا في عمليات الابتزاز بمختلف أنحاء العالم".
وافتتحت "غوغل" خلال الشهر الفائت مركز امتياز للأمن السيبراني في طوكيو.
وكان أُعلن خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما عام 2023 عن شراكات بحثية مختلفة بين القطاعين العام والخاص في مجال الحوسبة الكمومية وهندسة أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة واليابان، مع مساهمات مالية من شركات أميركية كبيرة بينها "آي بي ام"و"غوغل"، و"ميكرون".
وتستثمر الحكومة اليابانية بمبالغ كبيرة لتعزيز الإنتاج الوطني لأشباه الموصلات، وهو قطاع تأخرت فيه اليابان عن جارتيها تايوان وكوريا الجنوبية في العقود الأخيرة.
وافتُتح في شباط أول مصنع ضخم لشركة "تي اس ام سي" التايوانية في جنوب غرب اليابان، فيما أكدت المجموعة أنها تعتزم بناء مصنع ثانٍ هناك.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ستستثمر
مليارات
دولار
لتعزيز
الذكاء
الاصطناعي
اليابان
التالي
عطل مفاجئ يُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة التحديث الجديد؟
إطلاق قمر استطلاع أميركي في آخر رحلة لصاروخ من عائلة دلتا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-19
نيويورك تايمز: السعودية تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
2024-03-19
نيويورك تايمز: السعودية تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
0
منوعات
2024-01-19
صورها المثيرة تحصد 30 ألف دولار شهريًا... وهذه شهرة العارضة من الذكاء الاصطناعي! (فيديو)
منوعات
2024-01-19
صورها المثيرة تحصد 30 ألف دولار شهريًا... وهذه شهرة العارضة من الذكاء الاصطناعي! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
الذكاء الاصطناعي يهدد اليد العاملة والمهن البشرية... والخبراء يحددون الوظائف الأكثر عرضة للخطر!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
الذكاء الاصطناعي يهدد اليد العاملة والمهن البشرية... والخبراء يحددون الوظائف الأكثر عرضة للخطر!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:32
عطل مفاجئ يُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة التحديث الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
10:32
عطل مفاجئ يُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة التحديث الجديد؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-10
إطلاق قمر استطلاع أميركي في آخر رحلة لصاروخ من عائلة دلتا
علوم وتكنولوجيا
2024-04-10
إطلاق قمر استطلاع أميركي في آخر رحلة لصاروخ من عائلة دلتا
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بعد حادث سيارتها القاتل... تسوية قضائية تُفلت شركة "تسلا" من العقاب!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بعد حادث سيارتها القاتل... تسوية قضائية تُفلت شركة "تسلا" من العقاب!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
استثمار جديد يلوح في الأفق... كوريا الجنوبية تحاول الحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الإصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
استثمار جديد يلوح في الأفق... كوريا الجنوبية تحاول الحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الإصطناعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:05
القضاء الألمانيّ يتهم سوريًا بارتكاب جرائم حرب في بلده
أخبار دولية
11:05
القضاء الألمانيّ يتهم سوريًا بارتكاب جرائم حرب في بلده
0
منوعات
2023-12-27
"أنا غارقة في حب شجرة بلوط"... لكن الأمر لا يتعلق بالجنس!
منوعات
2023-12-27
"أنا غارقة في حب شجرة بلوط"... لكن الأمر لا يتعلق بالجنس!
0
منوعات
2023-08-22
منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!
منوعات
2023-08-22
منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
عائلة باسكال سليمان تتقبل التعازي لليوم الثاني...
أخبار لبنان
07:40
عائلة باسكال سليمان تتقبل التعازي لليوم الثاني...
0
أخبار دولية
07:40
تشييع أبناء وأحفاد إسماعيل هنية..وشقيق الأخير: "نحن جزء من هذا الشعب"
أخبار دولية
07:40
تشييع أبناء وأحفاد إسماعيل هنية..وشقيق الأخير: "نحن جزء من هذا الشعب"
0
أخبار دولية
06:19
بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر
أخبار دولية
06:19
بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر
0
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
2
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
3
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟
5
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
6
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
7
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
8
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More