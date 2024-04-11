عطل مفاجئ يُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة التحديث الجديد؟

طلب العديد من مستخدمي هواتف "أيفون" Iphone المساعدة من المختصين في متاجر "أبل" Apple، وذلك بعدما أدّى التحديث الأخير لنظام iOS إلى توقف هواتفهم عن العمل.

وكشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن المستخدمين طلبوا المساعدة عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمين أن هواتفهم تعطلت بالكامل.

وأصدرت "أبل" Apple التحديث الجديد المُسمى iOS 17.4.1 في 21 آذار الفائت، لافتةً إلى أنه يجب أن يحتوي الهاتف على قدر معيّن من البطارية وأن يكون متصلاً بشبكة الـWifi.

وقالت إحدى السيدات إنه تم تحديث هاتفها تلقائياً صباح الأربعاء الفائت إلا أن شاشته لم تستجب لمحاولة فتحه، مضيفةً أنها كانت تعرض فقط كلمة "مرحبا" بلغات مختلفة فقط.

ومن جهتهم، قال موظفون في متجر "أبل" Apple إنهم يقومون بإصلاح هذه المشكلة من خلال توصيل الهاتف بجهاز كومبيوتر محمول ما يمكنهم من إعادة تثبيت نظام iOS بشكل كامل حتى بعد تحديث الهاتف.

وبدوره، لفت أحد مستخدمي موقع "ريديت" Reddit إلى إمكانية إصلاح هذه المشكلة في المنزل باستخدام جهاز كومبيوتر محمول، ومن دون الحاجة إلى الإتصال بشبكة الـWifi.