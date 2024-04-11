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"أنجارا-إيه5"... روسيا تطلق أول صاروخ فضائي
علوم وتكنولوجيا
2024-04-11 | 14:34
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"أنجارا-إيه5"... روسيا تطلق أول صاروخ فضائي
"أنجارا-إيه5"... روسيا تطلق أول صاروخ فضائي
أجرت روسيا اليوم الخميس تجربة إطلاق الصاروخ "أنجارا-إيه5" من قاعدة فوستوشني الفضائية بعدما دفعت مشكلات فنية المسؤولين إلى إلغاء المهمة قبل دقائق من الإطلاق ليومين على التوالي.
وصُنع الصاروخ أنجارا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، والهدف من إطلاقه هو إظهار الطموحات الروسية في مجال الفضاء بعد العهد السوفيتي والدور الآخذ في التزايد لقاعدة فوستوشني الفضائية التي تقع في غابات منطقة أمور في أقصى شرق روسيا.
وقالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس" في ترجمة حية لعملية الإطلاق إن أنجارا-إيه5 تم إطلاقه بحمولة اختبارية وعمل بشكل طبيعي، وانفصل القسم العلوي ووضع حمولة الاختبار في المدار.
وتم إلغاء تجربة الإطلاق أمس الأربعاء بسبب خلل في أنظمة التحكم في الإطلاق في محرك الصاروخ، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وبدأت روسيا مشروع أنجارا بعد سنوات قليلة من سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991 كمركبة إطلاق روسية الصنع تضمن الوصول إلى الفضاء حتى بدون قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا من قازاخستان.
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