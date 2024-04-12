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الكلاب قادرة على القيام بالمهام المعرفية بطريقة مشابهة للإنسان... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة! (فيديو)

الكلاب قادرة على القيام بالمهام المعرفية بطريقة مشابهة للإنسان... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة! (فيديو)







وفي التفاصيل، وجد العلماء أنه بدلاً من مجرد التفوق في مجال واحد، تميل الكلاب الأذكى إلى تحقيق درجات عالية في كل المجالات، وقد تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها أو مساعدة البشر في الأزمات.



وقال مؤلف الدراسة البروفيسور "إنيكو كوبيني" إن الدراسة أشارت إلى أن بنية القدرات المعرفية لدى الكلاب تشبه تلك الموجودة لدى البشر، إذ لديها ذكاء عام يؤثر على أدائها في مجموعة من المهام المعرفية بطريقة مشابهة للإنسان.



وبشكل عام، اختبر الفريق قدرة الكلاب على التعلم وحل المشكلات التي تضمنت اختبارات الذاكرة والمثابرة. قام الباحثون في بودابست بتجنيد أكثر من 100 كلب للقيام بمهام مختلفة، واختبار المهارات الأساسية مثل الذاكرة والتعلم وحل المشكلات، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، وجد العلماء أنه بدلاً من مجرد التفوق في مجال واحد، تميل الكلاب الأذكى إلى تحقيق درجات عالية في كل المجالات، وقد تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها أو مساعدة البشر في الأزمات.وقال مؤلف الدراسة البروفيسور "إنيكو كوبيني" إن الدراسة أشارت إلى أن بنية القدرات المعرفية لدى الكلاب تشبه تلك الموجودة لدى البشر، إذ لديها ذكاء عام يؤثر على أدائها في مجموعة من المهام المعرفية بطريقة مشابهة للإنسان.وبشكل عام، اختبر الفريق قدرة الكلاب على التعلم وحل المشكلات التي تضمنت اختبارات الذاكرة والمثابرة.