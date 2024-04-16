للمرة الأولى... ستُقام مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي: جوائز مادية هائلة بانتظار المتسابقات!

"استنساخات بشرية رقمية" قادرة على العمل نيابة عن الأشخاص... إليكم التفاصيل!

"استنساخات بشرية رقمية" قادرة على العمل نيابة عن الأشخاص... إليكم التفاصيل!

"تسلا" تقلل عدد موظفيها حول العالم... ما السبب؟