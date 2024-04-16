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للمرة الأولى... ستُقام مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي: جوائز مادية هائلة بانتظار المتسابقات!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16 | 03:00
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للمرة الأولى... ستُقام مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي: جوائز مادية هائلة بانتظار المتسابقات!
للمرة الأولى... ستُقام مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي: جوائز مادية هائلة بانتظار المتسابقات!
ستُقام أول مسابقة ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم، ويبلغ مجموع الجوائز 20 ألف دولار تقريبا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وستشهد مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي للسيدات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي تتنافس وجهاً لوجه أمام لجنة من الحكام، والتي تضم اثنتين من الشخصيات المؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي التفاصيل، سيتم تقييم المتسابقات الاصطناعيات بناءً على الجمال والنفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل لجنة خبراء مكونة من أربعة حكام من ذوي الخبرة في عالم التسويق وعرض الأزياء.
ومع ذلك، قد تكون التفاصيل الأكثر غرابة في المسابقة هي أن بعض الحكام هم من صنع الذكاء الاصطناعي، إذ تضم اللجنة "أيتانا لوبيز" و"إميلي بيليغريني"، واللتان جمعتا مئات الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسينضم إليهما شخصان حقيقيان، مؤرخة المسابقة الوحيدة في بريطانيا، "سالي آن فوسيت" ومستشار العلاقات العامة للورد شوغر، "أندرو بلوخ".
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