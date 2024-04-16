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"استنساخات بشرية رقمية" قادرة على العمل نيابة عن الأشخاص... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16 | 04:00
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"استنساخات بشرية رقمية" قادرة على العمل نيابة عن الأشخاص... إليكم التفاصيل!
"استنساخات بشرية رقمية" قادرة على العمل نيابة عن الأشخاص... إليكم التفاصيل!
يقوم الأشخاص حاليا في كافة أنحاء العالم بإنشاء "استنساخات بشرية رقمية" للعمل من خلالها في العالم الحقيقي، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال مؤسس شركة "ديلفي" إنه يستخدم الملفات ومقاطع الفيديو وغيرها من المحتويات المماثلة لإنشاء نسخة دقيقة قادرة على محاكاة أفكار المستخدم وكلامه، وقد تستغرق العملية أقل من ساعة واحدة.
وشرح "دارا لادغيفارديان"، المؤسس المشارك في دلفي، أن المبدعين عبر الإنترنت وأصحاب النفوذ ومحترفي الأعمال يستخدمون دلفي لإنشاء "نسخ" لأنفسهم وقاموا بتعليم شخصياتهم الرقمية التفاعل تمامًا مثل الشخص الحقيقي.
وفي هذا السياق، تفرض الشركة رسومًا شهرية على النسخ الرقمية، بدءًا من 19 دولار وصولا إلى 399 دولارًا، ولكن يمكن للعملاء الدفع مقابل المزيد من الميزات، إذ يمكنهم أيضًا تحميل أصواتهم، حتى يتعلم المستنسخ كيف يتحدثون أيضًا.
وتابع دارا قائلا إن الأشخاص سوف يتمكنون من الاعتماد على نسختهم في مكالمات الفيديو لعقد الاجتماعات نيابةً عنهم، والإجابة على الأسئلة وجمع المعلومات.
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