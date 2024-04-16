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"تسلا" تقلل عدد موظفيها حول العالم... ما السبب؟

علوم وتكنولوجيا
2024-04-16 | 01:46
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"تسلا" تقلل عدد موظفيها حول العالم... ما السبب؟

"تسلا" تقلل عدد موظفيها حول العالم... ما السبب؟

قررت شركة "تسلا" Tesla للسيارات الكهربائية خفض عدد موظفيها حول العالم والبالغ عددهم 140 ألف موظف، إلى أكثر من 10 في المئة، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "سي أن أن" الأميركية.
وجاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها الرئيس التنفيذي للشركة المذكورة إيلون ماسك إلى موظفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن سبب تسريحهم يعود إلى "الحاجة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية".
وكتب ماسك في رسالة البريد الإلكتروني: "لقد أجرينا مراجعة شاملة واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10 في المئة على مستوى العالم".
وأعلنت شركة "تسلا" Tesla لاحقاً عن انخفاض مبيعاتها في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أول انخفاض من نوعه منذ ذروة وباء كورونا قبل أربع سنوات.
كما تراجعت شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك "جنرال موتورز" و"فورد"، عن إنتاج السيارات الكهربائية بسبب انخفاض الطلب على هذه المنتجات.

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موظفيها

العالم...

السبب؟

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