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سامسونغ تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم

علوم وتكنولوجيا
2024-04-16 | 11:59
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سامسونغ تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم
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سامسونغ تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم

استعادت سامسونغ موقعها على رأس قائمة مبيعات الهواتف الذكية، منتزعة الصدارة من أبل، مع سدّ المنافسين الصينيين الفجوة بين الشركتين الرائدتين في السوق، على ما ذكرت "إنترناشونال داتا كوربوريشن" ("أي دي سي") المتخصصة في أخبار القطاع الاثنين.

وقالت شركة "اي دي سي" استناداً إلى بياناتها الأولية إن سامسونغ، ومقرها كوريا الجنوبية، تفوقت على منافستها الأميركية أبل، بعدما ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في كل أنحاء العالم بنسبة 8 في المئة تقريباً في الربع الأول من هذا العام إلى 289,4 مليون وحدة.

وكان هذا الربع الثالث على التوالي من النمو في سوق الهواتف الذكية العالمية، ما يشير إلى أن مسار التعافي من الركود في القطاع قائم حالياً، بحسب "اي دي سي".

وتوقع نائب رئيس فريق "اي دي سي" لأجهزة تعقب التنقل وأجهزة المستهلك في العالم راين ريث أن تزيد شركات الهواتف الذكية الكبرى من حصصها في السوق، وأن تكافح العلامات التجارية الصغيرة من أجل الحصول على مكانتها مع تقدم مراحل التعافي.

وشحنت سامسونغ 60,1 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من هذا العام، مستحوذة على قرابة 21 % من السوق، بحسب أرقام "اي دي سي".

وأفادت مؤسسة "اي دي سي" أن شركة أبل شحنت 50,1 مليون جهاز "آي فون"، لتستحوذ على ما يزيد قليلاً عن 17 % من السوق في الفترة نفسها.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية المصنعة من أبل بنسبة 9,6 في المئة مقارنة بالربع الماضي، في حين انخفضت شحنات سامسونغ بأقل من واحد في المئة، وفق "اي دي سي".

وفي الوقت نفسه، شهدت شركة شاومي الصينية نمواً في الشحنات بنسبة ناهزت 33 في المئة، لتسجل مبيعاتها 40,8 مليون وحدة، وحققت شركة "ترانسيون" (المصنعة خصوصاً لهواتف "إنفينيكس" و"تكنو" و"آي تل") نمواً بحوالى 85 في المئة إلى 28,5 مليون وحدة، لتحتلا المركزين الثالث والرابع في سوق الهواتف الذكية، وفق ما ذكرت مؤسسة "اي دي سي".

وقال ريث "بعدما تمكنت شركة أبل من احتلال المركز الأول نهاية العام 2023، نجحت سامسونغ في إعادة تأكيد موقعها الرائد في سوق الهواتف الذكية في الربع الأول" من العام الحالي.

وتتوقع شركة "اي دي سي" أن تحافظ سامسونغ وأبل على سيطرتهما على سوق الهواتف الذكية، بينما يسعى المنافسون الصينيون إلى تعزيز مبيعاتهم، وفق ريث.

وقالت مديرة الأبحاث في الفريق التابع لـ"اي دي سي" نبيلة بوبال "هناك تحول في القوى بين الشركات الخمس الكبرى، ومن المرجح أن يستمر ذلك مع تعديل اللاعبين في السوق استراتيجياتهم في مرحلة ما بعد التعافي".

غت/جك/الح

استقالة مدرب سانتوس البرازيلي بعد الاحتجاجات ضده بسبب التحرّش
04/16/2024 09:31:33 GMT+03:00
#248884 DGTE 314 IYE36 (4) AFP (232)
 
=(صور ارشيف)=
 
 ساو باولو, 16-4-2024 (أ ف ب) - استقال كليتون ليما، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي للسيدات في كرة القدم، الاثنين من منصبه كمدرب لفريق سانتوس، بعد أن واجه احتجاجات من اللاعبات بسبب اتهامات بالتحرش.

وقال النادي في بيان "من أجل حماية عائلته ونزاهته ونادي سانتوس، قدم كليتون ليما استقالته" وتم قبولها.

وتابع البيان أنّ ليما كان "هدفا للانتقادات وحتى التهديدات بالقتل" منذ إعادة تعيينه.

وتم التقاط صور لاعبات أتلتيكو مينيرو وأميركا مينيرو وهن يغطين أفواههن، قبل انطلاق المباراة بينهما ضمن بطولة البرازيل للسيدات. والتقطت الصور بشكل خاص لمدافعة أتلتيكو مينيرو، لايزا التي ترتدي القميص رقم 19 وهي تدير ظهرها، بينما قامت لاعبة من أميركا مينيرو برفع قميص النادي الذي يحمل نفس الرقم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت لاعبتان آخرتان الرقم 19 على قمصانهما خلال لقاء بين بالميراس وآفاي كيندرمان.

ويرمز الرقم 19 الى عدد الرسائل المجهولة التي تم توجيهها في ايلول/سبتمبر الماضي من قبل لاعبات الى مجلس ادارة نادي سانتوس اتهمت فيها المدرب ليما (49 عاما) بـ "التحرش الأخلاقي والجنسي" لا سيما خلال حصة تدريبية او النشاطات المرتبطة بالنادي.

وكان ليما الذي نفى هذه الاتهامات، استقال من منصبه عندما سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على هذه الاتهامات. لكن في غياب الأدلة بحسب النادي البرازيلي، عاد بعد ذلك إلى سانتوس في بداية نيسان/ابريل الحالي.

ودرب ليما فريق سيدات سانتوس 3 مرات (1999-2010، 2022-2023، ثم خلال العام الحالي) وقاده الى اللقب المحلي عامي 2007 و2009.

كما اشرف على تدريب منتخب البرازيل للسيدات، وفاز معه بكأس كوبا أميركا عام 2010.

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