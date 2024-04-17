الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تتولى بيانات المريخ... مروحية "إنجينويتي" تبعث برسالتها الأخيرة: وهذا ما جاء فيها

علوم وتكنولوجيا
2024-04-17 | 15:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تتولى بيانات المريخ... مروحية &quot;إنجينويتي&quot; تبعث برسالتها الأخيرة: وهذا ما جاء فيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تتولى بيانات المريخ... مروحية "إنجينويتي" تبعث برسالتها الأخيرة: وهذا ما جاء فيها

أعلنت ناسا الثلاثاء أن المروحية الصغيرة "إنجينويتي" الصغيرة التي أرسلتها وكالة الفضاء الأميركية إلى المريخ، بعثت برسالتها الأخيرة إلى الأرض، وستكون من الآن فصاعداً ثابتة لتولّي جمع بيانات على سطح الكوكب الأحمر.

وباتت "إنجينويتي" في العام 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض. وأثبتت أن الطيران ممكن في هواء المريخ الذي لا تتجاوز كثافته 1 في المئة فقط من كثافة الغلاف الجوي للأرض.

والمروحية التي تزن 1,8 كيلوغراماً فقط، مشابهة لطائرة مسيرة كبيرة. وبلغ مجموع المسافة التي اجتازتها في طلعاتها 17 كيلومتراً، ووصلت في تحليقها إلى ارتفاع 24 متراً.

وحطّت المروحية على المريخ في شباط 2021، بعدما حمّلها الروبوت الجوال "برسفيرنس" الذي يتولى نقل البيانات منها إلى الأرض، وتتمثل مهمته في البحث عن مؤشرات إلى حياة قديمة على المريخ.

وكتبت ناسا عبر منصة اكس "وداعا طويل الامد"، مضيفةً "تلقى فريق إنجينويتي آخر رسالة من #مارس هيليكوبتر، التي ستكون من الآن فصاعداً بمثابة منصة اختبار وستتولى جمع البيانات التي يمكن أن تساعد المستكشفين المستقبليين للكوكب الأحمر".

وفاجأ صمود "إنجينويتي" طوال هذه المدة المعنيين وخصوصاً أنها استخدمت ألواحها الشمسية التي تشحن بطارياتها نهاراً لتوفر التدفئة لنفسها في صقيع ليالي المريخ الجليدية.

وكان من المفترض أساساً أن تقتصر طلعات المروحية على خمس فحسب، لكن بسبب أدائها الجيد جداً تم تمديد المهمة حتى كانون الثاني 2024.Top of Form

وكالة فرانس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ناسا

وكالة الفضاء الأميركية

المروحية الصغيرة

إنجينويتي

المريخ

بعث

رسالة أخيرة

الأرض.

LBCI التالي
الصباح يشكل أكثر الأوقات قلقًا وإرهاقًا لدى الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
للحصول على حق النشر... على مستخدمي "اكس" الجدد دفع المال؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-20

مقابل مبلغ من المال... ناسا تبحث عن متطوعين للعيش لسنة كاملة في مكان يشبه المريخ!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-22

ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه

LBCI
أخبار دولية
2024-04-16

فنزويلا تغلق بعثاتها الدبلوماسية في الإكوادور بعد مداهمة سفارة المكسيك في كيتو

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16

اصطدام حطام فضائي بمنزل رجل في فلوريدا... وهذا ما أكدته ناسا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:08

ما علاقة الدورة الشهرية بالتقويم القمري؟... هذا ما كشفته آخر الدراسات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:35

الصباح يشكل أكثر الأوقات قلقًا وإرهاقًا لدى الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16

للحصول على حق النشر... على مستخدمي "اكس" الجدد دفع المال؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16

مايكروسوفت ستستثمر 1,5 مليار دولار في شركة إماراتية للذكاء الاصطناعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:08

الجزيرة: 7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف نازحين شرق رفح

LBCI
فنّ
2024-04-14

فارس اسكندر يحتفل بكتب كتابه بحفل عائلي... وهذه هي العروس (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:06

بعد ترك الأمر للفرنسيين والقطريين...دور جدي لواشنطن مع الملف اللبناني (الاخبار)

LBCI
أخبار دولية
07:43

قتيل واضرار مادية جراء الأمطار الغزيرة في الإمارات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
05:27

اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..

LBCI
أخبار لبنان
12:32

شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

LBCI
فنّ
12:35

مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)

LBCI
حال الطقس
00:35

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟

LBCI
منوعات
06:48

بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!

LBCI
فنّ
03:25

ابنة دومينيك حوراني تحرجها بين الجمهور... "اسكتي وممنوع البوس والشباب والرقص" (فيديو)

LBCI
منوعات
11:13

بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)

LBCI
فنّ
03:22

ابن ليال عبود يقتحم مجال الغناء... شاهدوا الديو الأوّل بين الأم وابنها! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More