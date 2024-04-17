تتولى بيانات المريخ... مروحية "إنجينويتي" تبعث برسالتها الأخيرة: وهذا ما جاء فيها

أعلنت ناسا الثلاثاء أن المروحية الصغيرة "إنجينويتي" الصغيرة التي أرسلتها وكالة الفضاء الأميركية إلى المريخ، بعثت برسالتها الأخيرة إلى الأرض، وستكون من الآن فصاعداً ثابتة لتولّي جمع بيانات على سطح الكوكب الأحمر.

وباتت "إنجينويتي" في العام 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض. وأثبتت أن الطيران ممكن في هواء المريخ الذي لا تتجاوز كثافته 1 في المئة فقط من كثافة الغلاف الجوي للأرض.

والمروحية التي تزن 1,8 كيلوغراماً فقط، مشابهة لطائرة مسيرة كبيرة. وبلغ مجموع المسافة التي اجتازتها في طلعاتها 17 كيلومتراً، ووصلت في تحليقها إلى ارتفاع 24 متراً.

وحطّت المروحية على المريخ في شباط 2021، بعدما حمّلها الروبوت الجوال "برسفيرنس" الذي يتولى نقل البيانات منها إلى الأرض، وتتمثل مهمته في البحث عن مؤشرات إلى حياة قديمة على المريخ.

وكتبت ناسا عبر منصة اكس "وداعا طويل الامد"، مضيفةً "تلقى فريق إنجينويتي آخر رسالة من #مارس هيليكوبتر، التي ستكون من الآن فصاعداً بمثابة منصة اختبار وستتولى جمع البيانات التي يمكن أن تساعد المستكشفين المستقبليين للكوكب الأحمر".

وفاجأ صمود "إنجينويتي" طوال هذه المدة المعنيين وخصوصاً أنها استخدمت ألواحها الشمسية التي تشحن بطارياتها نهاراً لتوفر التدفئة لنفسها في صقيع ليالي المريخ الجليدية.

وكان من المفترض أساساً أن تقتصر طلعات المروحية على خمس فحسب، لكن بسبب أدائها الجيد جداً تم تمديد المهمة حتى كانون الثاني 2024.Top of Form

وكالة فرانس