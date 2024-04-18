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بحثًا عن فرص جديدة لشركاته... إيلون ماسك يتحضر لزيارة الهند قريبًا
علوم وتكنولوجيا
2024-04-18 | 09:14
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بحثًا عن فرص جديدة لشركاته... إيلون ماسك يتحضر لزيارة الهند قريبًا
بحثًا عن فرص جديدة لشركاته... إيلون ماسك يتحضر لزيارة الهند قريبًا
يُنتظر وصول "إيلون ماسك" إلى الهند في الأيام المقبلة، في إطار بحث الملياردير عن أسواق وفرص جديدة لشركاته في البلد الأكثر تعداداً بالسكان في العالم.
وتبحث شركة "تيسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تشهد تباطؤ مبيعاتها في الولايات المتحدة، بشكل خاص عن مواقع لمصانع جديدة، بحسب تقارير إعلامية.
وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن شركة "ستارلينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، المملوكة أيضاً للملياردير الأميركي، من المفترض أن تحصل قريبا على التراخيص الأولى للعمل في الهند.
ويُتوقع أن تكون منصة "إكس" الاجتماعية التابعة كذلك الأمر لإيلون ماسك، الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد لحرية التعبير المطلقة"، على قائمة اجتماعات الملياردير في الهند أيضاً.
وكتب ماسك عبر حسابه على "إكس" الأسبوع الفائت "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الهند!" من دون تحديد موعد.
وبحسب وسائل إعلام هندية، فمن المتوقع أن يبدأ ماسك الأحد زيارة للهند تمتد يومين.
وأشار إيلون ماسك، الذي سبق أن التقى رئيس الوزراء الهندي في حزيران الفائت في نيويورك، إلى أن "ناريندرا مودي" "يدفع باتجاه القيام باستثمارات كبيرة في الهند، وهو ما نعتزم فعله".
وستضطر شركة "تيسلا"، التي تواجه منافسة صينية متزايدة وانخفاضاً على الطلب في الولايات المتحدة، إلى خفض قوتها العاملة، بحسب تقارير صحافية، وتبحث عن محركات للنمو.
ويرى إيلون ماسك أن الهند "واعدة أكثر من أي دولة كبرى في العالم"، لكنّ البلاد لا تزال تكافح من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم تُترجَم إشادة الملياردير بعد عبر أية استثمارات ضخمة.
كما أن ضرائب الاستيراد المرتفعة في الهند على السيارات الكهربائية، وهي "الأعلى في العالم" بحسب إيلون ماسك، تمثل بالفعل عائقاً أمام تمدد تيسلا في السوق الهندية.
وفي عام 2021، انتقدت وزارة الاتصالات الهندية علناً شركة "ستارلينك" لأنها بدأت "البيع المسبق" لخدماتها في الهند، من دون الحصول على ترخيص.
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