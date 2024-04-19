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بعد أمر من هيئة المراقبة الإنترنت... "أبل" تحذف تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" في الصين
علوم وتكنولوجيا
2024-04-19 | 02:28
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بعد أمر من هيئة المراقبة الإنترنت... "أبل" تحذف تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" في الصين
بعد أمر من هيئة المراقبة الإنترنت... "أبل" تحذف تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" في الصين
قامت شركة "أبل" Apple بحذف تطبيقي "واتساب" WhatsApp و"ثريدز" Threads من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، وذلك بعد أمر من هيئة مراقبة الإنترنت في البلاد الذي أشار إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفق موقع وكالة "
سي أن أن
" الأميركية.
وقال متحدث باسم شركة "أبل" Apple إن " نحن ملزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها"، مضيفاً أن "إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أمرت بإزالة هذه التطبيقات من المتجر بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي".
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة BDA China دنكان كلارك إن إزالة التطبيقين من قبل الشركة يمثل "مزيدًا من المسافة بين عوالم التكنولوجيا المنفصلة" في البلاد وخارجها.
وتابع: "سيسبب ذلك إزعاجًا للمستهلكين والشركات في الصين الذين يتعاملون مع العائلة أو الأصدقاء أو العملاء في الخارج، حتى لو استخدموا شبكات VPN للوصول إلى التطبيقات الحالية، التي ستصبح قديمة وتتطلب التحديث".
ويأتي إعلان الشركة التي فقدت زخمها في الصين،على خلفية انخفاض مبيعات "أيفون" iPhone بنسبة مذهلة بلغت 10 في المئة في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لشركة أبحاث السوق IDC .
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