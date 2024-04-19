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أميركا تهدد "تيك توك" بالحظر مجدداً... ما السبب؟

علوم وتكنولوجيا
2024-04-19 | 04:32
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أميركا تهدد &quot;تيك توك&quot; بالحظر مجدداً... ما السبب؟
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أميركا تهدد "تيك توك" بالحظر مجدداً... ما السبب؟

أميركا تهدد "تيك توك" بالحظر مجدداً... ما السبب؟

يواجه تطبيق "تيك توك" Tik Tok مرة أخرى خطراً وشيكاً بالحظر في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "سي أن أن" الأميركية.


وقدم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء الفائت مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر التطبيق على مستوى البلاد، وإضافته إلى حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق تهدف إلى مساعدة إسرائيل وأوكرانيا.


ويهدف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى إجراء تصويت على حزمة المساعدات في وقت مبكر من يوم السبت للموافقة عليها.


كما تم طرح نسخة سابقة من مشروع القانون الذي نص على حظر التطبيق في مجلس النواب في شهر آذار الفائت، لكنها تعثرت في مجلس الشيوخ.


ويأمل الجمهوريون في مجلس النواب إجبار مجلس الشيوخ على التصويت السريع على هذا الإجراء الذي يعتبر "ضرورياً لحماية البيانات الشخصية للأميركيين من الحكومة الصينية".
 

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علوم وتكنولوجيا

"تيك

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مجدداً...

السبب؟

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