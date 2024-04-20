الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-20 | 04:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!
بات بإمكان أرباب العمل القلقين من المدة التي سيبقى خلالها الموظف في منصبه قبل أن يستقيل، الاعتماد قريباً على أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين اللذين يُحتمل أنّهم سيغادرون الشركة.
وقد ابتكر باحثون يابانيون هذه الأداة لمساعدة الشركات على تقديم دعم معيّن لموظفيها، من أجل إثناءهم عن الاستقالة.
والأداة التي أنشأها أستاذ في جامعة "طوكيو سيتي يونيفرسيتي" بالتعاون مع شركة محلية ناشئة، تحلل بيانات الموظفين، بدءاً من معدّل حضورهم إلى العمل وصولاً إلى معلومات شخصية عنهم كعمرهم وجنسهم.
والأداة قادرة أيضا على تحليل بيانات تابعة لموظفين سابقين تركوا الشركة.
وأوضح البروفيسور ناروهيكو شيراتوري، عبر وكالة فرانس برس، أنه من خلال كل هذه البيانات، تتوقع الأداة معدل استقالة الموظفين الجدد ضمن نسبة مئوية.
وأضاف "نحن في مرحلة اختبار هذه الأداة في شركات كثيرة، من خلال إنشاء نموذج لكل منها".
ويستطيع أرباب العمل استخدام النتائج "ليقترحوا على الموظف الذي يُحتمل بشكل كبير أن يقدّم استقالته، أنّ الشركة مستعدة لتقديم دعمها له"، لأن الذكاء الاصطناعي يتنبأ باحتمال "مواجهته صعوبات"، وذلك من دون أن يعلموه بالنتائج التي قد تصدمه، على قول شيراتوري.
ولإنشاء هذه الأداة، استند الباحثون على دراسة سابقة استخدمت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بملف طلاب الجامعات الذين يُحتمل أن يتركوا الدراسة.
وعادة ما توظّف الشركات اليابانية الخريجين الشباب كل نيسان.
لكنّ نحو 10% من هؤلاء الموظفين يتركون وظائفهم خلال العام الأول، في حين يستقيل نحو 30% ضمن السنوات الثلاث الاولى، بحسب بيانات حكومية.
وتسعى الشركات اليابانية بشكل متزايد إلى الاهتمام بموظفيها الشباب، في ظل التراجع المتسارع في عدد السكان في الأرخبيل الياباني والذي يتسبب بنقص في اليد العاملة بقطاعات نشطة كثيرة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تتمكن
مفاجأة
العمل
باستقالتك
اليوم...
والسبب:
الذكاء
الاصطناعي!
"ميتا" تطلق نسخة محسنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-03-27
موظفو أوجيرو: لن يتم إصلاح أعطال الإنترنت اليوم وسنعود غدًا إلى العمل
أخبار لبنان
2024-03-27
موظفو أوجيرو: لن يتم إصلاح أعطال الإنترنت اليوم وسنعود غدًا إلى العمل
0
آخر الأخبار
2024-03-09
معراوي للـLBCI: العدالة اليوم غير موجودة وكلنا نطمح لأن يكون هناك عدالة والعمل اليوم هو لإعادة كل الودائع
آخر الأخبار
2024-03-09
معراوي للـLBCI: العدالة اليوم غير موجودة وكلنا نطمح لأن يكون هناك عدالة والعمل اليوم هو لإعادة كل الودائع
0
آخر الأخبار
2024-03-08
رئيسة المفوضية الأوروبية: نقترب جدا من فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة وسيبدأ العمل التجريبي اليوم
آخر الأخبار
2024-03-08
رئيسة المفوضية الأوروبية: نقترب جدا من فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة وسيبدأ العمل التجريبي اليوم
0
خبر عاجل
2024-03-07
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
خبر عاجل
2024-03-07
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
02:30
"ميتا" تطلق نسخة محسنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
02:30
"ميتا" تطلق نسخة محسنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-19
أميركا تهدد "تيك توك" بالحظر مجدداً... ما السبب؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-19
أميركا تهدد "تيك توك" بالحظر مجدداً... ما السبب؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-19
بعد أمر من هيئة المراقبة الإنترنت... "أبل" تحذف تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" في الصين
علوم وتكنولوجيا
2024-04-19
بعد أمر من هيئة المراقبة الإنترنت... "أبل" تحذف تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" في الصين
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-18
تغير المناخ وراء موجة الحر "الاستثنائية" في مالي وبوركينا فاسو... والسبب: النشاط البشري!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-18
تغير المناخ وراء موجة الحر "الاستثنائية" في مالي وبوركينا فاسو... والسبب: النشاط البشري!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:58
ليلى مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:58
ليلى مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
0
حال الطقس
2024-04-15
كتل حارة بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-04-15
كتل حارة بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
أخبار دولية
05:00
طيران الإمارات تستأنف جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي
أخبار دولية
05:00
طيران الإمارات تستأنف جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:30
وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره المصري تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة... وشكري حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس
أخبار دولية
06:30
وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره المصري تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة... وشكري حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس
0
أخبار دولية
05:30
مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان: أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع
أخبار دولية
05:30
مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان: أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع
0
أخبار دولية
01:51
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور
أخبار دولية
01:51
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
2
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
3
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
4
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
5
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
6
منوعات
10:58
رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!
منوعات
10:58
رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!
7
منوعات
17:07
بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)
منوعات
17:07
بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)
8
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More