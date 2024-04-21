لهذا السبب... إيلون ماسك يرجئ زيارة للهند

أرجأ "إيلون ماسك" زيارته المرتقبة إلى الهند حيث كان من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، وذلك بسبب التزامات في شركته لصناعة السيارات الكهربائية تسلا، وقال إنه يسعى لتحديد موعد آخر للزيارة هذا العام.

وكتب ماسك عبر حسابه على موقع إكس "للأسف التزامات ثقيلة للغاية في تسلا تستلزم تأجيل الزيارة إلى الهند، لكنني أتطلع جدا لزيارتها في وقت لاحق هذا العام".

وأعلنت وكالة "رويترز" خبر الإرجاء اليوم السبت نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، وذكرت أن الزيارة كان من المفترض أن تشمل الإعلان عن خطط لدخول شركة تسلا إلى السوق الهندية.

وقالت رويترز أيضا إن ماسك كان من المتوقع أن يعلن في نيودلهي عن استثمار قيمته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار بشكل أساسي لبناء مصنع بعد أن أعلنت الحكومة عن سياسة لخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات المستوردة إذا استثمرت الشركات محليا.