الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"تسلا" تقرر خفض أسعارها في الأسواق الرئيسية... ما السبب؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-22 | 02:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"تسلا" تقرر خفض أسعارها في الأسواق الرئيسية... ما السبب؟
"تسلا" تقرر خفض أسعارها في الأسواق الرئيسية... ما السبب؟
أعلنت شركة "تسلا" Tesla للسيارات الكهربائية عن تخفيضها أسعارها مرّة أخرى في عددٍ من الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، والصين وألمانيا بعد مواجهتها انخفاض كبير في نسبة المبيعات.
وكشف موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية أن القرار المذكور الذي اتخذته الشركة يأتي بعد الانخفاض الحاد في تسليم السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
ومن المقرر أن تعلن الشركة التي يُديرها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 بعد إغلاق الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء المقبل.
والجدير ذكره أن شركة "تسلا" Tesla أعلنت مطلع الأسبوع الفائت عن عزمها تسريح أكثر من 10 في المئة من قوّتها العاملة حول العالم. كما قرر ماسك أيضاً تأجيل رحلته إلى الهند بسبب "التزامات تسلا الثقيلة للغاية".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
أسعارها
الأسواق
الرئيسية...
السبب؟
لهذا السبب... إيلون ماسك يرجئ زيارة للهند
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16
"تسلا" تقلل عدد موظفيها حول العالم... ما السبب؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16
"تسلا" تقلل عدد موظفيها حول العالم... ما السبب؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-19
أميركا تهدد "تيك توك" بالحظر مجدداً... ما السبب؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-19
أميركا تهدد "تيك توك" بالحظر مجدداً... ما السبب؟
0
آخر الأخبار
2024-04-18
وربيرغ لـ"جدل": اسرائيل دولة لديها سيادة وهي تقرر ما اذا كانت سترد على ايران أم لا ونحن نحاول خفض التصعيد في المنطقة ولا نية لأميركا في المشاركة في أي هجوم على ايران
آخر الأخبار
2024-04-18
وربيرغ لـ"جدل": اسرائيل دولة لديها سيادة وهي تقرر ما اذا كانت سترد على ايران أم لا ونحن نحاول خفض التصعيد في المنطقة ولا نية لأميركا في المشاركة في أي هجوم على ايران
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بعد حادث سيارتها القاتل... تسوية قضائية تُفلت شركة "تسلا" من العقاب!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بعد حادث سيارتها القاتل... تسوية قضائية تُفلت شركة "تسلا" من العقاب!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
12:09
لهذا السبب... إيلون ماسك يرجئ زيارة للهند
علوم وتكنولوجيا
12:09
لهذا السبب... إيلون ماسك يرجئ زيارة للهند
0
أخبار دولية
2024-04-20
مجلس النواب الأميركي يقر نصا يهدد بحظر تيك توك في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2024-04-20
مجلس النواب الأميركي يقر نصا يهدد بحظر تيك توك في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-20
روبوت جديد في كاليفورنيا يسهل تشخيص سرطان الرئة
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-20
روبوت جديد في كاليفورنيا يسهل تشخيص سرطان الرئة
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-20
لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-20
لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:22
تايلور سويفت ترد على تقييمات ألبومها الجديد: "أجمل شعور وصلت إليه"
فنّ
04:22
تايلور سويفت ترد على تقييمات ألبومها الجديد: "أجمل شعور وصلت إليه"
0
أخبار لبنان
04:19
مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
04:19
مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس
0
منوعات
14:54
شابة تتحدث عن الجوانب السلبية للعيش في الجزيرة... هذا ما كشفته! (فيديو)
منوعات
14:54
شابة تتحدث عن الجوانب السلبية للعيش في الجزيرة... هذا ما كشفته! (فيديو)
0
منوعات
2024-04-10
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
منوعات
2024-04-10
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
0
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
0
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
2
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
3
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
4
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...
5
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
6
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
7
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
8
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More