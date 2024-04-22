"تسلا" تقرر خفض أسعارها في الأسواق الرئيسية... ما السبب؟

"تسلا" تقرر خفض أسعارها في الأسواق الرئيسية... ما السبب؟



أعلنت شركة "تسلا" Tesla للسيارات الكهربائية عن تخفيضها أسعارها مرّة أخرى في عددٍ من الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، والصين وألمانيا بعد مواجهتها انخفاض كبير في نسبة المبيعات.

وكشف موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية أن القرار المذكور الذي اتخذته الشركة يأتي بعد الانخفاض الحاد في تسليم السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.



ومن المقرر أن تعلن الشركة التي يُديرها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 بعد إغلاق الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء المقبل.



والجدير ذكره أن شركة "تسلا" Tesla أعلنت مطلع الأسبوع الفائت عن عزمها تسريح أكثر من 10 في المئة من قوّتها العاملة حول العالم. كما قرر ماسك أيضاً تأجيل رحلته إلى الهند بسبب "التزامات تسلا الثقيلة للغاية".