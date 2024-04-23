أجمل مشهد على الإطلاق... العالم على موعد مع ظاهرتين فلكيتين جديدتين وهذه التفاصيل

أجمل مشهد على الإطلاق... العالم على موعد مع ظاهرتين فلكيتين جديدتين وهذه التفاصيل



سيتمكن مراقبو النجوم في إيرلندا الشمالية من مراقبة هطول زخات الشهب القيثاري أو Lyrid Meteor واكتمال القمر الوردي في اليومين المقبلين، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.



وتحدث زخات الشهب القيثاري عادةً في هذا الوقت من كل عام، إذ ستصل إلى ذروتها في ليلتي 22 و23 نيسان. كما سيحدث اكتمال القمر الوردي في 24 نيسان عند الساعة التاسعة والنصف مساءً وهو البدر الرابع لعام 2024.



ومن المتوقع حدوث بعض الموجات الواضحة خلال الليلتين المقبلتين، كما ستكون مناطق إيرلندا الشمالية باردة وخاصةً ليل اليوم الثلاثاء.