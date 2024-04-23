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"الموناليزا" بتقنية الذكاء الاصطناعي... هل رأيتموها تؤدي أغنية "راب"؟ (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2024-04-23 | 06:14
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&quot;الموناليزا&quot; بتقنية الذكاء الاصطناعي... هل رأيتموها تؤدي أغنية &quot;راب&quot;؟ (فيديو)
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"الموناليزا" بتقنية الذكاء الاصطناعي... هل رأيتموها تؤدي أغنية "راب"؟ (فيديو)

طرحت شركة "مايكروسوفت" مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي يُظهر السيدة في لوحة "موناليزا" الشهيرة لليوناردو دافنشي وهي تؤدي أغنية لموسيقى "راب".

وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تسمى VASA-1 والتي يمكنها التقاط صورة ثابتة ومقطع صوتي ودمجهما لإنشاء مقاطع فيديو واقعية لوجوه تتحدث.
 
لإثبات ذلك، أصدرت مايكروسوفت مقطعًا لأغنية راب الموناليزا على أغنية "Paparazzi"، كانت النجمة الأميركية آن هاثاواي كتبتها وأدتها في برنامج كونان أوبراين الحواري في عام 2011.
 
وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو، الذي تم إصداره كجزء من بحث نُشر في 16 نيسان، على نطاق واسع، حيث حصد منشور واحد يحتوي على الفيديو 7.1 مليون مشاهدة على X (تويتر سابقًا) اعتبارًا من صباح يوم الاثنين.
 
وكان لدى الناس ردود فعل قوية ردا على الفيديو الذي انتشر، حيث تساءل أحدهم: "لماذا يجب أن نشاهد هذا؟ لا أستطيع التفكير في أي أمر إيجابي"، بينما أًعجب الكثيرون بهذا الاختراع الجديد.
 

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علوم وتكنولوجيا

شركة مايكروسوفت

تقنية

الذكاء الاصطناعي

لوحة

الموناليزا

الفنان

ليوناردو دا فينشي

تويتر.

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