"الموناليزا" بتقنية الذكاء الاصطناعي... هل رأيتموها تؤدي أغنية "راب"؟ (فيديو)

طرحت شركة "مايكروسوفت" مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي يُظهر السيدة في لوحة "موناليزا" الشهيرة لليوناردو دافنشي وهي تؤدي أغنية لموسيقى "راب".
Microsoft just dropped VASA-1.
This AI can make single image sing and talk from audio reference expressively. Similar to EMO from Alibaba
10 wild examples:
1. Mona Lisa rapping Paparazzi pic.twitter.com/LSGF3mMVnD
— Min Choi (@minchoi) April 18, 2024
Microsoft just dropped VASA-1.
This AI can make single image sing and talk from audio reference expressively. Similar to EMO from Alibaba
10 wild examples:
1. Mona Lisa rapping Paparazzi pic.twitter.com/LSGF3mMVnD