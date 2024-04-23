وصفه بـ"الملياردير المتعجرف"... رئيس الوزراء الأسترالي يهاجم إيلون ماسك

وصفه بـ"الملياردير المتعجرف"... رئيس الوزراء الأسترالي يهاجم إيلون ماسك



وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مالك شركة "إكس" X (توتير سابقاً) بـ"الملياردير المتعجرف"، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.



وقال ألبانيز اليوم الثلاثاء في تصريح لشبكة "أي بي سي نيوز" ABC News إن "ماسك يعتقد أنه فوق القانون ولكنه أيضًا فوق الآداب العامة".



وطلبت محكمة أسترالية يوم الاثنين الفائت من الشركة المذكورة إخفاء مقاطع الفيديو الخاصة بحادث الطعن الذي وقع الأسبوع الفائت في مدينة سيدني.



كما هددت مفوضة السلامة الأسترالية جولي إنمان غرانت شركة "إكس" X والشركات الأخرى بغرامات باهظة إذا لم تقم بإزالة مقاطع الفيديو الخاصة بالحادث الذي وصفته الشرطة بأنه هجوماً إرهابياً.



وانتقد ماسك لاحقاً غرانت في سلسلة من المنشورات واصفًاً إياها بـ "مفوضة الرقابة الأسترالية".



وسيكون أمام المنصة المذكورة 24 ساعة للامتثال للأمر القضائي الصادر مساء الاثنين، كما من المتوقع عقد جلسة استماع أخرى للبحث في هذه المسألة في الأيام المقبلة.