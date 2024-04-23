الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"تيك توك" يُواجه قرار حظره في أميركا... ما الإجراءات التي سيتخذها؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-23 | 06:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"تيك توك" يُواجه قرار حظره في أميركا... ما الإجراءات التي سيتخذها؟
"تيك توك" يُواجه قرار حظره في أميركا... ما الإجراءات التي سيتخذها؟
أعلنت شركة "تيك توك" TikTok عن عزمها تقديم طعن قانوني أمام المحكمة في حال إقرار الكونغرس الأميركي تشريع يمهد لحظر التطبيق على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، بحسب موقع وكالة "
سي أن أن
" الأميركية.
وقال رئيس السياسة العامة في الشركة نفسها مايكل بيكرمان في مذكرة أرسلها إلى الموظفين، إنه "في المرحلة التي يتم فيها التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن سننتقل إلى المحكمة لتقديم طعن قانوني"، واصفاً التشريع بأنه "اتفاق غير مسبوق تم التوصل إليه بين رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وبايدن".
وأضاف: "هذه البداية وليست النهاية"، داعياً الموظفين إلى اجتماع داخلي من المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل “للحصول على تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع”.
ودعا التشريع المذكور إلى إجبار الشركة المالكة للتطبيق ByteDance، على بيعه في غضون 270 يومًا، قبل حذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في البلاد.
كما يسمح التشريع أيضاً لبايدن بتمديد هذا الموعد النهائي لمدة 90 يوماً إذا لمس تقدماً في مفاوضات البيع والشراء.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
توك"
يُواجه
أميركا...
الإجراءات
سيتخذها؟
"الموناليزا" بتقنية الذكاء الاصطناعي... هل رأيتموها تؤدي أغنية "راب"؟ (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: اصابع الاتهام توجّه الى السلاح المتفلت في العمليات التي يقوم بها "حزب الله" والاستقواء الذي يتعاطى به مع شركائه في الوطن وبانفراده في قرار الحرب في لبنان
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: اصابع الاتهام توجّه الى السلاح المتفلت في العمليات التي يقوم بها "حزب الله" والاستقواء الذي يتعاطى به مع شركائه في الوطن وبانفراده في قرار الحرب في لبنان
0
صحف اليوم
2024-03-08
بو صعب لـ"الأنباء الالكترونية": الأهداف التي وضعها لبنان كرّرها هوكشتاين وهي الاستقرار على الحدود
صحف اليوم
2024-03-08
بو صعب لـ"الأنباء الالكترونية": الأهداف التي وضعها لبنان كرّرها هوكشتاين وهي الاستقرار على الحدود
0
أخبار دولية
2024-04-22
كتائب حزب الله العراقية تستأنف الهجمات على القوات الأميركية... وأميركا تدمّر قاذفة "للدفاع عن النفس"
أخبار دولية
2024-04-22
كتائب حزب الله العراقية تستأنف الهجمات على القوات الأميركية... وأميركا تدمّر قاذفة "للدفاع عن النفس"
0
منوعات
2024-04-20
امرأة من ذوي الإعاقة تنتقد قرار "ديزني" الجديد: "لم أعد أشعر بالترحيب هناك" (فيديو)
منوعات
2024-04-20
امرأة من ذوي الإعاقة تنتقد قرار "ديزني" الجديد: "لم أعد أشعر بالترحيب هناك" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:14
"الموناليزا" بتقنية الذكاء الاصطناعي... هل رأيتموها تؤدي أغنية "راب"؟ (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
06:14
"الموناليزا" بتقنية الذكاء الاصطناعي... هل رأيتموها تؤدي أغنية "راب"؟ (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
06:12
هل ينجح الذكاء الاصطناعي بانقاذنا من كوارث مناخية متطرفة ونادرة قبل أسبوع من حصولها؟
علوم وتكنولوجيا
06:12
هل ينجح الذكاء الاصطناعي بانقاذنا من كوارث مناخية متطرفة ونادرة قبل أسبوع من حصولها؟
0
علوم وتكنولوجيا
06:00
وصفه بـ"الملياردير المتعجرف"... رئيس الوزراء الأسترالي يهاجم إيلون ماسك
علوم وتكنولوجيا
06:00
وصفه بـ"الملياردير المتعجرف"... رئيس الوزراء الأسترالي يهاجم إيلون ماسك
0
علوم وتكنولوجيا
04:13
أجمل مشهد على الإطلاق... العالم على موعد مع ظاهرتين فلكيتين جديدتين وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
04:13
أجمل مشهد على الإطلاق... العالم على موعد مع ظاهرتين فلكيتين جديدتين وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-22
إليسا في موقفٍ محرج بأميركا: كنت وقّعتني... زعلت منك! (فيديو)
فنّ
2024-04-22
إليسا في موقفٍ محرج بأميركا: كنت وقّعتني... زعلت منك! (فيديو)
0
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
11:00
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا بقذائف المدفعية
آخر الأخبار
11:00
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا بقذائف المدفعية
0
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
0
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
0
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
0
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:19
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
خبر عاجل
09:19
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
2
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
4
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
5
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
6
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
7
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
8
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More