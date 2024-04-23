"تيك توك" يُواجه قرار حظره في أميركا... ما الإجراءات التي سيتخذها؟

"تيك توك" يُواجه قرار حظره في أميركا... ما الإجراءات التي سيتخذها؟



أعلنت شركة "تيك توك" TikTok عن عزمها تقديم طعن قانوني أمام المحكمة في حال إقرار الكونغرس الأميركي تشريع يمهد لحظر التطبيق على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، بحسب موقع وكالة " سي أن أن " الأميركية.



وقال رئيس السياسة العامة في الشركة نفسها مايكل بيكرمان في مذكرة أرسلها إلى الموظفين، إنه "في المرحلة التي يتم فيها التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن سننتقل إلى المحكمة لتقديم طعن قانوني"، واصفاً التشريع بأنه "اتفاق غير مسبوق تم التوصل إليه بين رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وبايدن".



وأضاف: "هذه البداية وليست النهاية"، داعياً الموظفين إلى اجتماع داخلي من المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل “للحصول على تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع”.



ودعا التشريع المذكور إلى إجبار الشركة المالكة للتطبيق ByteDance، على بيعه في غضون 270 يومًا، قبل حذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في البلاد.



كما يسمح التشريع أيضاً لبايدن بتمديد هذا الموعد النهائي لمدة 90 يوماً إذا لمس تقدماً في مفاوضات البيع والشراء.