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إدراك البشر للوقت يتأثر بخصائص الصورة... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

علوم وتكنولوجيا
2024-04-24 | 06:31
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إدراك البشر للوقت يتأثر بخصائص الصورة... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
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إدراك البشر للوقت يتأثر بخصائص الصورة... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

إدراك البشر للوقت يتأثر بخصائص الصورة... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

تؤثر خصائص معينة للصورة على إدراك الوقت لدى البشر الذين ينظرون إليها، وفقا لدراسة علمية نشرت الاثنين في مجلة "نيتشر"، تشير أيضا إلى وجود صلة بالقدرة على حفظ مشهد ما.
 
وأوضح البروفيسور "مارتن وينر" من قسم علم النفس بجامعة جورج مايسون الأميركية خلال مؤتمر صحافي أن "دراسات كثيرة أجريت خلال الأعوام العشرين الأخيرة تظهر أن الوقت يبدو مرتبطاً بشكل جوهري بخصائص حسية".

وبيّنت الدراسة التي أجراها مختبره أن حلقات بصرية تؤثر كلياً أو جزئياً في التصور عن الوقت الذي يقضيه الشخص في النظر إلى شيء ما، وثمة عوامل عدة تؤدي دورأً في ذلك، من بينها حجم المشهد ومدى فوضويته، وأيضاً ما إذا كان يرسخ في الذاكرة قليلاً أو كثيراً.

وعرض الباحثون في البداية على مجموعة من الأشخاص سلسلة من الصور لمشاهد تجمع بين عوامل الحجم والفوضى، من بينها غرفة فارغة أو مليئة بالأشياء، وملعب كرة قدم خالٍ من المتفرجين وشارع تسوق طويل يفيض بالأكشاك.

وبعد عرض كل صورة لوقت متغيّر يتراوح من ثلث ثانية إلى تسعة أعشار من الثانية، كان على الشخص أن يقدّر بسرعة ما إذا كان وقت عرض الصورة "قصيراً" أو "طويلاً".

وقال البروفيسور وينر: "لقد وجدنا أن حجم المشهد وفوضاه دفعا تصوّر الوقت في اتجاهين متعاكسين".

فكلما كان حجم المشهد المعروض أكبر، كان لدى الشخص انطباع بأنه نظر إليه لفترة أطول، وفي المقابل، بقدر ما تكون الأشياء فوضوية، يشعر المراقب بأن الوقت قصير.

وتذهب الدراسة إلى أبعد من ذلك من خلال إنشاء صلة بين تصوّر الوقت وقابلية المشهد للرسوخ في الذاكرة، أي مدى طابعه الذي لا يُنسى.

بمعنى آخر، عندما ينظر المرء إلى شيء يهمه، "يوسع تصوّره للوقت ليكتسب المزيد من المعلومات"، وبالتالي ليتذكره بشكل أفضل، بحسب البروفيسور وينر.

وتحظى هذه الدراسة في الدرجة الأولى باهتمام أوساط الذكاء الاصطناعي، وفقا للبروفيسور وينر، في إطار سعيهم للتوصل إلى أنظمة يمكنها "التفاعل بشكل أفضل مع البشر".

كذلك من شأن فهم كيف "يصنع" البشر تصوّرهم للوقت، تحقيق منافع تستفيد منها الأبحاث الطبية، كتلك التي تتناول مثلاً سبب تأثر إدراك الوقت في حالات مثل مرض باركنسون أو الفصام، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
تؤثر خصائص معينة للصورة على إدراك الوقت لدى البشر الذين ينظرون إليها، وفقا لدراسة علمية نشرت الاثنين في مجلة "نيتشر"، تشير أيضا إلى وجود صلة بالقدرة على حفظ مشهد ما.

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