في مشهد صادم... أول كلب آلي يقذف اللهب ويطلق نفاثات من النار أصبح متوفرا في الأسواق وهذا سعره! (فيديو)

على الرغم من أن الأمر قد يبدو وكأنه حبكة عرض Black Mirror، إلا أنه يمكن للأميركيين الآن شراء كلب آلي يستخدم قاذف اللهب، عبر الإنترنت.
وافتتحت شركة Throwflame، ومقرها ولاية أوهايو، مبيعات جهازها "Thermonator" يوم الثلاثاء، حيث باعت آلتها رباعية الأرجل التي يبلغ وزنها 37 رطلاً مقابل 9420 دولارًا، وهو أمر قانوني في كل الولايات الأميركية باستثناء ولاية ماريلاند، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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ويُظهر مقطع فيديو توضيحي جهاز Thermonator وهو يزحف ويقفز عبر الغابة قبل أن يشعل النار في المناطق المحيطة به بنفث نار يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا ينطلق من قاذف اللهب على ظهره.
ولم تصف الشركة الروبوت بأنه سلاح حديث العهد، ولكنها تروج للروبوت الذي يقذف اللهب على أنه يستخدم في السيطرة على حرائق الغابات، والإدارة الزراعية، والترفيه، وإزالة الجليد.
وتدعي شركة Throwflame، ومقرها في كليفلاند، أنها أقدم شركة مصنعة لقاذفات اللهب في الولايات المتحدة.
وأطلقت الشركة أول قاذف لهب كامل الحجم ومتوفر تجاريًا في عام 2015، والذي يطلق لهبًا يصل إلى 50 قدمًا.
"أثار قاذف اللهب غير المنظم هذا استجابة إعلامية كبيرة فيما يتعلق بالشرعية،" شاركت Throwflame على موقعها على الإنترنت.
ومع ذلك، تظل قاذفات اللهب غير خاضعة للتنظيم الفيدرالي.
"وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص شراء واحدة من دون فحص الخلفية أو فترة انتظار."
ويبدو أن Thermonator مصمم مثل معظم الروبوتات رباعية الأرجل ولكن به أحد أجهزة Throwflame متصلة بظهره.
ويتميز الكلب الآلي بمجموعة متنوعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، مما يسمح له بالتحرك بشكل مستقل في كل أنحاء محيطه والعثور على أهداف لإشعال النار فيها.
ويتم تشغيل الآلة عن بعد - ويُظهر مقطع الفيديو التوضيحي معالجًا يتحكم فيها باستخدام هاتف ذكي.
وقد علق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الجهاز، وقارنوه بحلقة في الموسم الرابع من Black Mirror بعنوان "Metalhead".
وتستكشف الحلقة ما يمكن أن يحدث إذا انقلبت هذه الآلات علينا، وتكشف عن السعي المرعب للبقاء على قيد الحياة في عالم حيث يمكن للكلاب الروبوتية أن تتفوق على البشر وتتفوق عليهم في الذكاء.
ومع ذلك، فإن ولاية ماريلاند هي الولاية الأميركية الوحيدة التي تحظر قاذفات اللهب، وتتطلب ولاية كاليفورنيا الحصول على تصريح لامتلاك واحدة منها.
ويُعاقب على حيازة أو استخدام قاذف اللهب في ولاية ماريلاند بغرامة قدرها 250 ألف دولار والسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.
وفي عام 2015، قدم الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يتعامل مع قاذفات اللهب مثل المدافع الرشاشة، ولكن تم تعليقه ورفضه لاحقًا.