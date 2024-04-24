في مشهد صادم... أول كلب آلي يقذف اللهب ويطلق نفاثات من النار أصبح متوفرا في الأسواق وهذا سعره! (فيديو)

إدراك البشر للوقت يتأثر بخصائص الصورة... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

إدراك البشر للوقت يتأثر بخصائص الصورة... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

"تيك توك" يُواجه قرار حظره في أميركا... ما الإجراءات التي سيتخذها؟