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تراجع كبير لأسهم شركة "ميتا"... ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟
علوم وتكنولوجيا
2024-04-25 | 07:46
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تراجع كبير لأسهم شركة "ميتا"... ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟
تراجع كبير لأسهم شركة "ميتا"... ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟
تراجعت أسهم شركة "ميتا" Meta بشكل حاد بعد إعلانها عن انفاق مبالغ كبيرة وغير متوقعة على التقنيات المتعلقة بمجال الذكاء الإصطناعي، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية.
وانخفضت أسهم الشركة المذكورة بنسبة 15 في المئة في أسواق التداول الأميركية، على الرغم من كشفها عن تحقيق أرباح قوية مؤخراً.
وقال رئيس شركة "ميتا" Meta مارك زوكربيرغ إن "الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يؤدي استثمار الشركة الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة إيراداتها".
وتقوم شركة "ميتا" Meta حالياً بتحديث منتجات الإعلانات لديها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو الأرباح، كما أنها تقدم أيضاً ميزات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
كما توّقعت الشركة نفسها أيضاً إنفاق ما بين 35 و40 مليار دولار في العام 2024 كجزء من استثمارها الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
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