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"الذكاء الاصطناعي أنقذ حياتي"... هذا ما كشفته امرأة عن رحلتها مع سرطان البنكرياس!

"الذكاء الاصطناعي أنقذ حياتي"... هذا ما كشفته امرأة عن رحلتها مع سرطان البنكرياس!







وفي التفاصيل، التقط الاختبار الورم في مراحله المبكرة، قبل أن تُتاح له الفرصة في النمو والانتشار، وهو الوقت الذي يتم فيه اكتشاف الغالبية من حالات سرطان البنكرياس، وعندها يكون قد فات الأوان.



وقد خضعت بالون، البالغة من العمر 62 عامًا، لعملية جراحية لإزالة الورم الذي كان من الممكن أن يتطور ليتحول إلى سرطان البنكرياس، وفقًا لجرّاحها.



وبدأت رحلة بالون مع السرطان حين شاهدت عرضًا تقديميًا لشركة "موليكولار يو"، التي كانت قد أطلقت للتو اختبارًا جديدًا للدم.



وبدافع الفضول، قررت بالون إجراء الفحص الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، علمًا أنها أجرت في السابق اختبارات دم سنوية بقيمة 700 دولار بين عامي 2018 و2022.



وعام 2022، أظهرت نتائجها معدلات التهاب مرتفعة جدًا في جسدها وتغيرات في العديد من المستقلبات والبروتينات.



وأبلغت النتائج لطبيبها، الذي أجرى فحص الدم باستخدام اختبار تقليدي، ليظهر أن الالتهاب في حالة طبيعية، ولكنها لم تقتنع بذلك وأقنعت طبيبها بإحالتها لإجراء خزعة وفحص بالأشعة، حيث وجد آفة سرطانية في البنكرياس.



وفي هذا السياق، خضعت بالون لعملية استئصال البنكرياس البعيدة واستئصال الطحال، واعتبرت أن الفضل في إنقاذ حياتها يعود للذكاء الاصطناعي. كشف اختبار الدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن أحد أخطر أنواع السرطان في العالم كان يتشكل بصمت داخل بنكرياس السيدة "ديان بالون"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، التقط الاختبار الورم في مراحله المبكرة، قبل أن تُتاح له الفرصة في النمو والانتشار، وهو الوقت الذي يتم فيه اكتشاف الغالبية من حالات سرطان البنكرياس، وعندها يكون قد فات الأوان.وقد خضعت بالون، البالغة من العمر 62 عامًا، لعملية جراحية لإزالة الورم الذي كان من الممكن أن يتطور ليتحول إلى سرطان البنكرياس، وفقًا لجرّاحها.وبدأت رحلة بالون مع السرطان حين شاهدت عرضًا تقديميًا لشركة "موليكولار يو"، التي كانت قد أطلقت للتو اختبارًا جديدًا للدم.وبدافع الفضول، قررت بالون إجراء الفحص الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، علمًا أنها أجرت في السابق اختبارات دم سنوية بقيمة 700 دولار بين عامي 2018 و2022.وعام 2022، أظهرت نتائجها معدلات التهاب مرتفعة جدًا في جسدها وتغيرات في العديد من المستقلبات والبروتينات.وأبلغت النتائج لطبيبها، الذي أجرى فحص الدم باستخدام اختبار تقليدي، ليظهر أن الالتهاب في حالة طبيعية، ولكنها لم تقتنع بذلك وأقنعت طبيبها بإحالتها لإجراء خزعة وفحص بالأشعة، حيث وجد آفة سرطانية في البنكرياس.وفي هذا السياق، خضعت بالون لعملية استئصال البنكرياس البعيدة واستئصال الطحال، واعتبرت أن الفضل في إنقاذ حياتها يعود للذكاء الاصطناعي.