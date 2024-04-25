أول مقطع فيديو على يوتيوب... منذ 19 عاما! (فيديو)

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تم نشر أو مقطع فيديو على منصة يوتيوب تبلغ مدته 19 ثانية.

ما يفتقر إليه الفيديو من حيث الطول والجودة، يعوضه بسحره، وهو نفس السحر الذي ساعد منصة مشاركة الفيديو على التطور في عالم وسائل التواصل الاجتماعي التي انضمت إليها اليوم.

وتم تقسيم المقطع القصير الآن إلى ثلاثة أقسام، "المقدمة"، و"الجزء الرائع"، و"النهاية"، وتم تحميل المقطع القصير في 23 نيسان عام 2005 بواسطة المؤسس المشارك لمنصة يوتيوب ومهندس البرمجيات جواد كريم، الذي كان يبلغ من العمر 25 عامًا في ذلك الوقت.

وكما يوحي عنوان الفيديو Me at the Zoo أو "أنا في حديقة الحيوان"، يظهر كريم، البالغ من العمر الآن 44 عامًا، في حديقة حيوانات. وعلى وجه التحديد، يظهره وهو يقف أمام العديد من الأفيال في حديقة حيوان سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.

وتم تحميل فيديو "Me at the Zoo" قبل شهر من إتاحة يوتيوب للجمهور في أيار 2025، وقد حصد الآن أكثر من 317 مليون مشاهدة و16 مليون إعجاب.